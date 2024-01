Coppa Africa, Algeria e Tunisia per rialzarsi, formazioni e dove vederle in tv

Milano, 19 gennaio 2024 - Seconda giornata di Coppa d'Africa 2024 in arrivo anche per i gruppi D ed E, con il primo che scenderà in campo domani, mentre invece del secondo citato solamente Tunisia e Mali saranno protagoniste. Alle 15 l'Algeria di Bennacer trova il Burkina Faso con l'unico obiettivo di fare punti, onde evitare che la terza e decisiva giornata la qualificazione alla seconda fase non sia anche in mano di altri, ma non sarà facile contro la squadra che al momento guarda tutti dall'alto in basso. Alle ore 18 Luvumbo e compagni se la vedranno con il cuscinetto Mauritania per tener vive le speranze non solo del secondo posto, ma anche per l'eventuale qualificazione come una delle migliori terze. In serata, ore 21, in campo anche due squadre del gruppo E, le due più attese di quel raggruppamento: Tunisia e Mali, con i primi che in caso di sconfitta rischierebbero grossissimo. Andiamo a vedere le probabili formazioni dei tre match e dove seguire le partite in televisione.

Burkina per restare imbattuto, Algeria per dimostrare davvero il proprio valore

Mahrez e compagni hanno sbagliato, come varie altre nazionali, all'esordio pareggiando contro l'Angola, mentre il Burkina Faso ha battuto di misura la Mauritania. Dunque, questo match si presenta molto più delicato del previsto per le Volpi del deserto che dovranno necessariamente, o quasi, vincere se vorranno continuare a tenere vive le possibilità di passare come testa di serie del proprio girone. Dall'altra parte gli Stalloni si sono dimostrati già all'esordio una squadra molto compatta dietro, che gioca principalmente con il classico catenaccio e ripartenza per cercare di sopperire alla minor qualità tattica, in particolare se davanti c'è una delle possibili candidate alla vittoria finale. Vedremo come andrà la partita, di seguito le probabili formazioni.

Algeria (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Chaibi, Bentaleb, Bennacer; Mahrez, Belaili, Bounedjah. Burkina Faso (4-5-1): Koffi; Yago, Tapsoba, Dayo, Kaborè; Touré, Guira, Aziz Ki, Bangre, Badolo; Konaté.

Angola e Mauritania per tenere vive le speranze di passaggio del turno

Da una parte gli uomini di Amir Abdou si sono visti sfuggire dalle mani quello che sarebbe stato un giusto pareggio a causa di un rigore al 96′, dall'altra parte le Antilopi Nere hanno invece costretto all’1-1 l’Algeria in una gara che si era partita nel peggiore dei modi con il gol di Bounedjah, ma poi salvata dal rigore di Mabululu. Luvumbo e compagni partono favoriti e in caso di successo si giocherebbero tutto nella terza giornata, anche perché tanto dipenderà dall'esito del match tra Algeria e Burkina. Di seguito i possibili primi undici per entrambe le Nazionali.

Angola (4-2-3-1): Neblu; Buatu, Gaspar, Balanga, Augusto; Fredy, Cafumana; Fortuna, Paz, Luvumbo; Gelson

Mauritania (4-4-2): Diaw; Abeid, Houeibib, N'Diaye, Keita; Koita, Mahmoud, Bodda, Fofana; Tanjy, Kamara

Tunisia-Mali, potrebbe già essere un dentro o fuori

Si tratta della gara più attesa di domani sia per il talento in campo, sia perché potrebbe essere già tempo di verdetti. Già, perché dopo la clamorosa sconfitta all'esordio, se la Tunisia non dovesse fare punti nemmeno in queste giornata dovrebbe giocarsi il tutto per tutto la terza giornata per sperare di passare come una delle migliori terze classificate. Sul versante opposto, il Mali arriva forte del primato nel girone maturato grazie al 2-0 sul Sudafrica e, dunque, con anche un solo punto la squadra di Eric Chelle potrebbe già avere la strada spianata verso la fase a eliminazione diretta. Questi i possibili titolari dei due allenatori.

Tunisia (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Ben Romdhane, Slimane; Achouri, Khenissi, Msakni. Mali (4-3-3): Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Bissouma; M. Doumbia, Sissoko, Koita.

Dove vedere la Coppa d'Africa

La 35ª edizione del torneo si può seguire gratuitamente su SportItalia. Tutte le partita della Coppa d’Africa 2024 saranno visibili in televisioni in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre (5060 per chi ha decoder Sky) e sul canale 61 Solocalcio (5061 su Sky). In alternativa, tutti i match sono visibili anche in streaming grazie al sito e all’app di Sportitalia. L'emittente si è assicurata anche i diritti per l’edizione 2025 della Coppa d’Africa, in calendario per i mesi di giugno e luglio 2025, grazie a un accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football).