Coppa Africa: Egitto fuori ai rigori, Congo e Guinea vanno ai quarti

Milano, 29 gennaio 2024 – Nella notte di San Pedro, in Costa d'Avorio, il nome più ricercato è quello di Mpasi-Nzau, portiere della Repubblica Democratica del Congo che ha realizzato il rigore decisivo per il passeggio del turno contro l'Egitto. Nell'altro ottavo di finale, il "derby" tra le Guinee, quella Equatoriale viene sconfitta per 1-0 al 98'. Dunque, passano ai quarti di finale e si sfideranno Congo contro Guinea, ma prima ripercorriamo i due match.

Nsue sbaglia un rigore e al 98'

Dopo un primo tempo a dir poco soporifero, il match tra Guinea e Guinea Equatoriale si accende nella ripresa. Protagonista, in negativo, Emilio Nsue che fino a questo momento era stato uno dei volti simbolo della cavalcata degli equatoguineani: prima si mangia il gol dell'1-0 mandano alto da pochi passi e poi sbaglia un calcio di rigore al 64' centrando in pieno il palo. Nel mezzo, al minuto 56', follia di Bikoro che colpisce Bayo alle costole con i tacchetti e viene mandato direttamente negli spogliatoi. La Guinea cresce, con Guirassy entrato dalla panchina che dà maggiore profondità e fisicità davanti. Il colpo morale del rigore sbagliato si fa sentire sulle spalle della Guinea Equatoriale che praticamente non attacca più. A poco dalla fine Guirassy va di testa, ma Owono fa una cosa clamorosa togliendo di fatto la palla dalla porta. All'ultimo secondo, nell'ultima azione, ecco il gol partita: minuto 98', cross da destra di Diakite, Bayo ci mette la testa, Owono non è Superman e questa non può proprio prenderla, è 0-1, passano la Guinea.

Guinea Equatoriale 0-1 Guinea. Bayo (GUI) 98'

Il rigore decisivo di Mpasi-Nzau manda in paradiso il Congo

Va clamorosamente fuori l'Egitto che, privo di Momo Salah, subisce la velocità e la fisicità dei congolesi per tutto il match. Nel primo tempo Hegazy va vicino al gol, ma sul capovolgimento di fronte Elia porta avanti la squadra di Desabre, sfruttano al meglio una difesa un po' ballerina dei Faraoni. La Repubblica Democratica del Congo si tira la zappa sui piedi poco prima della pausa: Batubinsika allarga il braccio e colpisce un avversario in area, Var e calcio di rigore trasformato da Mostafa Mohamed. Nella ripresa l'unico che va vicino al gol è Bakambou, ma non segna e quindi supplementari. La tensione sale, il Congo sa che può fare l'impresa e ora l'Egitto ha paura, anche perché Hamdy al 97' si è fatto cacciare fuori. Si va ai calci di rigore. Monem e Moutoussamy segnano, Mohamed e Masuaku no, poi si segna a ripetizione. Si arriva al nono rigore, per primo sul dischetto ci va il portiere dell'Egitto Mohamed Abou Gabal che spacca la traversa, il colpo del ko è sui piedi dell'altro portiere Lionel Mpasi-Nzau che è freddo e realizza. Passa ai quarti di finale la Repubblica Democratica del Congo, escono agli ottavi i vicecampioni dell'Egitto.

Egitto 1-1 (7-8 dcr) Repubblica Democratica del Congo. Elia (RDC) 37', Mohamed rig. (EGI) 45'