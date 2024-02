Coppa Africa in tv il 2 febbraio: via ai quarti. Dove vedere Nigeria-Angola e Congo-Guinea

KEVIN BERTONI

Milano, 1 febbraio 2024 - Dopo alcuni upset incredibili negli ottavi di finale, è ora dei quarti della Coppa d'Africa 2024. Domani, alle ore 18 italiane, al via una delle ultime fasi della competizione che sta regalando sorprese a non finire. I primi a scendere in campo saranno Nigeria e Angola, in una sfida con tanti "italiani" nei reparti avanzanti: da Osimhen e Lookman, fino a Luvumbo. Mentre in serata sarà il turno di Congo e Guinea, due delle squadre che hanno sorpreso nel turno precedente: i primi hanno buttato fuori i vicecampioni dell'Egitto ai rigori, mentre i secondi nonostante lo sciopero agli allenamenti per il mancato premio qualificazione post gironi, hanno eliminato la più quotata Guinea Equatoriale. Andiamo ad analizzare i due match, vediamo le probabili formazioni e dove seguire in tv le sfide.

Nigeria-Angola, guai dare le cose per scontate

Senza dubbio le Aquile sono favorite dal pronostico, ma il cammino che l'Angola sta facendo in questa edizione della Coppa d'Africa non è passato in sottotraccia. Luvumbo, Dala e compagni sono la squadra che ha offerto il miglior calcio in tutta la manifestazione, segnando con otto gol nelle ultime tre partite e prendendone solo due. Agli ottavi la squadra di Goncalves si è sbarazzata per 3-0 della Namibia. Dall'altra parte, dopo un avvio farraginoso, la Nigeria sembra aver trovato la quadra e ora punta, ovviamente, al bersaglio grosso dopo aver avuto la meglio sul Camerun di Anguissa. I precedenti sono in perfetta parità: 1 vittoria a testa e cinque pareggi totali. Di seguito le probabili formazioni della sfida delle ore 18.

Nigeria (3-4-2-1): Nwabili; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu; Simon, Lookman; Osimhen

Angola (4-3-3): Antonio; Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro; Fredy, Show, Estrela; Gilberto, Mabululu, Dala

Quale delle due sorprese degli ottavi continuerà a sognare, Congo o Guinea?

Il tabellone dei quarti di finale permetterà a una tra Repubblica Democratica del Congo e Guinea di continuare il proprio cammino in questa manifestazione, dopo aver trionfato da underdog agli ottavi. Tra le due nazionali la vera impresa l'hanno compiuta i congolesi, capaci di eliminare una tra le grandi favorite per la vittoria, l'Egitto, ai calci di rigore con la realizzazione decisiva del portiere. Tra le migliori otto della competizione anche la Guinea che, dopo la protesta dei giocatori per il mancato pagamento del premio per il passaggio del turno, si è compattata e nel "derby" con la Guinea Equatoriale si è imposta 1-0. Chi vince andrà alle semifinali e affronterà la vincente di Mali contro Costa d'Avorio. Di seguito i possibili titolari della sfida delle ore 21.

Repubblica Democratica del Congo (4-3-3): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Bongonda, Moutoussaumy, Picke; Elia, Bakambu, Wissa

Guinea (4-2-3-1): Kone; Conte, Diakhaby, Jeanvier, Sylla; Moriba, Konate; Guilavogui, Camara, Kante; Bayo

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.