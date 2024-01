Coppa Africa in tv: le partite del 21 gennaio. Sudafrica non può sbagliare, Marocco per il primato

Milano, 20 gennaio 2024 - Siamo arrivati ormai al giro di boa per quanto riguarda i gironi della Coppa d'Africa 2024. Nella giornata di domani, domenica 21, si chiuderà il secondo turno con le ultime sei squadre rimaste: il Sudafrica che sfida la Namibia in serata per l'ultima gara del gruppo E, prima le squadre del girone F con i match tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo e Zambia contro Tanzania. Andiamo a vedere nel dettaglio le sfide di domani che potrebbero già regalarci qualche verdetto.

Il Marocco si gioca l'accesso matematico agli ottavi

Alle ore 15 allo stadio Laurent Pokou di San Pedro, i Leoni dell'Atlante sfideranno la Repubblica Democratica del Congo per assicurarsi il passaggio del turno. La squadra del commissario tecnico Regragui non ha sbagliato nulla all'esordio, rifilandone 3 alla Tanzania, mentre quelli del ct Desabre hanno pareggiato contro lo Zambia e, dunque, vogliono portare a casa almeno un punto per evitare strani incroci nella terza giornata nel caso in cui nell'altro match arrivino risultati sfavorevoli. Il Marocco, anche in questa gara, è favorito grazie all'abbondanza di talento in tutti i reparti, mentre la Repubblica Democratica del Congo si affida come sempre al centravanti ex Villareal Cedric Bakambu, oltre alla tenuta difensiva della linea a quattro presidiata da Chancel Mbemba dell'Olympique Marsiglia. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Marocco (4-2-3-1): Bono; Chibi, Saiss, Aguerd, Hakimi; Amrabat, Amallah; Ziyech, Ounahi, Ezzalzouli; El-Nesyri.

Repubblica Democratica del Congo (4-1-4-1): N'Zau; Kalulu, Baka, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy; Wissa, Kakuta, Pickel, Bongonda; Bakambu.

Zambia contro Tanzania, in palio il terzo posto e, forse, non solo

In un gruppo F dove la prima posizione potrebbe essere di proprietà assoluta del Marocco, le altre tre posizioni sono ancora tutte da assegnare e quella tra Zambia e Tanzania potrebbe essere una sfida cruciale non solo per il terzo posto (ricordiamo che passano 4 delle migliori terze), ma anche per l'eventuale corsa al secondo in caso di sconfitta della Repubblica Democratica del Congo. Nella prima giornata la Tanzania è stata travolta dal Marocco senza quasi mai entrare nell'area di rigore avversaria. Dall'altra parte lo Zambia, reduce dall'1-1 contro i congolesi, ha un'occasione ghiottissima per rilanciarsi in classifica, dunque gli uomini di Avraham Grant è un’occasione da non perdere. Appuntamento alle ore 18 allo stadio Laurent Pokou di San Pedro, di seguito le probabili formazioni.

Zambia (4-1-4-1): Mulenga; Mwape, Sunzu, Musonda F., Kabwe; Kapumbu; Musonda L.; Kangwa, Banda, Sakala; Daka

Tanzania (4-3-3): Manula; Mnoga, Mwamnyeto, Hamad, Husseini; Yahaya, Mkami, Abraham; Samatta, Mombwa, Allarakhia

Il Sudafrica si gioca tutto con la Namibia

Per chiudere il girone E, dopo la partita di oggi tra Mali e Tunisia, nella serata di domani alle ore 21 tocca a Sudafrica contro Nambia. I Bafana Bafana (che in zulu significa "Nostri ragazzi") sono reduci dalla sconfitta con il Mali per 2-0, mentre i Guerrieri Coraggiosi hanno tenuto fede al loro soprannome battendo clamorosamente una delle due favorite del girone, ovvero la Tunisia, per 1-0 con il gol di Hotto all'88'. Per la squadra di Broos si tratta di una partita da vincere assolutamente per tenere vive le speranze quantomeno del terzo posto, mentre dall'altra parte il sogno di passere il girone come una delle prime due forze continua e questo sarà verosimilmente, lo scoglio principale da superare. Di seguito i possibili titolari.

Sudafrica (4-4-2): Williams; Mudau, Xulu, Mvala, Modiba; Tau, Mokoena, Sithole, Maseko; Zwane, Makgopa

Namibia (4-1-4-1): Kazapua; Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub; Petrus; Iimbondi, Shitembi, Tjiueza, Hotto; Shalulile

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.