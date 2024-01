Risultati Coppa d’Africa 2024: Capo Verde agli ottavi, Senegal batte il Camerun che ora rischia

Milano, 20 gennaio 2024 - Iniziano ad arrivare i primi verdetti, per quanto riguarda i gironi, in questa bellissima Coppa d'Africa 2024. Il tris calato dagli Squali Blu di Capo Verde sul Mozambico permette ai primi di continuare a guardare tutti dall'alto in basso nel gruppo B. Mentre, invece, per quanto riguarda il gruppo C, la vittoria del Senegal sul Camerun inguaia e non poco Onana e compagni che ora dovranno vincere contro il Gambia nella terza giornata e sperare in un risultato favorevole dalla partita tra Senegal e Guinea, con questi ultimi che al momento sono secondi a +3 in virtù del successo di questa sera sul Gambia.

Capo Verde ne fa tre e va agli ottavi

La formazione di Bubista ha sconfitto 3-0 i ragazzi di Chiquinho Conde, conquistando matematicamente gli ottavi di finale della Coppa d'Africa. A sbloccare la gara, dopo poco più di mezz'ora, è stato Bebé. Poi, nella ripresa, il copione nella ripresa non è cambiato e gli Squali Blu hanno raddoppiato a inizio secondo tempo con il gol di Ryan Mendes e poi Pina al 69' segna la rete del definitivo 3-0. Con questa sconfitta il Mozambico però non dice ancora addio alla competizione perché, sebbene resti fermo a quota 1 in classifica, si giocherà tutto nell'ultima giornata.

Capo Verde 3-0 Mozambico. Bebé (CAV) 32', Mendes (CAV) 51', Pina (CAV) 69'

Classifica girone B. Capo Verde 6*, Egitto 2, Ghana 1, Mozambico 1. *qualificato agli ottavi

Male Onana e il Senegal regola il Camerun

Da protagonista più atteso, dopo anche le critiche di Adebayor, a prestazione a dir poco insufficiente. Nel match terminato 3-1 per il Senegal, André Onana ci ha messo la zampino. Il Camerun parte anche bene nei primi quindici minuti di partita, poi Mané e compagni si ricompattano e passano in vantaggio al 16' con Sarr che sfrutta al meglio un brutto rinvio dell'ex portiere dell'Inter. Il Senegal controlla il match e non subisce troppo, poi al 71' arriva il raddoppio con Diallo, ma 12 minuti più tardi la riapre Castelletto con un colpo di testa vincente. Nel momento di forcing finale un contropiede fulmineo viene chiuso da Mané che mette in ghiaccio la partita. Finisce 3-1 per il Senegal sotto lo sguardo rassegnato del presidente della Federazione calcistica camerunense Samuel Eto'o.

Senegal 3-1 Camerun. Sarr (SEN) 16', Diallo (SEN) 71', Castelletto (CAM) 83', Mané (SEN) 95'

Classifica girone C. Senegal 6, Guinea 4, Camerun 1, Gambia 0.

La Guinea batte il Gambia e inguaia il Camerun

L'ultima partita di questo venerdì di Coppa d'Africa ha visto la vittoria della Guinea per 1-0 contro il Gambia. Match deciso da un gol di Camara al 70': il trequartista, servito da Guilavogui, è riuscito a bucare il portiere avversario. Con questa vittoria la Guinea si porta al secondo posto in classifica a 4 punti, mentre il deludente Gambia dell’ex Bologna Musa Barrow è ultimo fermo a quota 0 punti. Nell'ultima giornata di questo gruppo, che si disputerà lunedì 22, si affronteranno Guinea e Senegal e Gambia contro Camerun. Eccezion fatta per i Leoni del Teranga, Guinea e Camerun (o addirittura il Gambia come una delle migliori terze) si giocheranno a distanza la qualificazione.

Guinea 1-0 Gambia. Camara (GUI) 70'

Classifica girone C. Senegal 6, Guinea 4, Camerun 1, Gambia 0.