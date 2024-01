Coppa Africa, il Marocco regola la Tanzania, pari tra Congo e Zambia

Milano, 18 gennaio 2024 - Con le due sfide di ieri sera è terminata ufficialmente la prima giornata per tutti e sei i gironi della Coppa d'Africa 2024. Tra sorprese e primi scivoloni, ci sono anche quelle squadre che non hanno disatteso le aspettative. Nel girone F, quello giocato ieri, una di queste è il Marocco che tiene fede all'etichetta di possibile vincitrice e regola senza troppi patemi la Tanzania. Nella seconda partita del girone è arrivato il pareggio tra Repubblica Democratica del Congo e Zambia, con i primi che vorrebbero ritagliarsi un posto nella seconda fase. Andiamo a ripercorrere i due risultati.

Marocco sul velluto, 3-0 alla Tanzania

Nessun problema per il Marocco di Regragui che non concede tiri in porta alla Tanzania e porta via i tre punti portandosi in testa nel girone. La squadra che abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo Mondiale, sblocca il risultato alla mezz'ora con Saïss che al 30' minuto con un tap-in vincente sulla punizione battuta da Ziyech. Il Marocco continua a premere e sfrutta al meglio la disparità tecnica a suo favore. La Tanzania resiste bene nonostante il gap con la formazione avversaria, poi resta in 10 a causa dell'espulsione di Miroshi al 70'. Il Marocco ne approfitta e va due volte a segno dapprima con Ouanahi (77') e poi con En-Nesyri a chiudere i conti a dieci dalla fine.

Marocco 3-0 Tanzania. Saiss (MAR) 30', Ounahi (MAR) 77', En-Nesyri (MAR) 80'

Succede tutto in quattro minuti nel pari tra Congo e Zambia

Vero, nessuna delle due formazioni è tra le squadre di punta di questa competizione. Ma quello che è successo in Congo-Zambia rasenta davvero l'incredibile. Il gol che ha sbloccato il risultato è arrivato al minuto 23 con Kings Kangwa che porta in vantaggio lo Zambia, ma è da sottolineare come è nata questa rete. Patson Daka cerca di mettere giù il pallone sul lancio lungo all'altezza del gomito destro dell'area di rigore, sebbene fosse marcato il portiere Lionel Mpasi-Nzau esce e travolge l'attaccante con la palla che termina in fallo laterale, almeno questa piccola momentanea consolazione. La rimessa viene battuta subito, mentre il portiere sta tornando tra i pali, Kangwa non ci pensa su due volte e di controbalzo di destro tira in porta da venticinque metri, il pallone potrebbe essere preso da un difensore che però se lo fa passare sotto le gambe e arriva così l'1-0 zambiano. La squadra di Desabre però non ci sta e reagisce subito. E infatti al 27' trova subito il pareggio con Wissa, che sfrutta al meglio una azione combinata. Verso la fine del primo tempo altra grande occasione per il 2-1, ma un difensore dello Zambia si supera e salva sulla linea. Nella ripresa c'è solo il Congo, che si vede fischiato a favore un rigore per un fallo di mano di Mwape, ma alla fine dopo il controllo Var si decreta che non c'è nulla e quindi è tutto buono. Termina quindi 1-1.

Repubblica Democratica del Congo 1-1 Zambia. Kangwa (ZAM) 23', Wissa (RDC) 27'

Classifica gruppo F: Marocco 3, Repubblica Democratica del Congo 1, Zambia 1, Tanzania 0