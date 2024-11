QUI JUVENTUS. Cerotti in ogni zona. Motta studia soluzioni

Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic, Milik e Vlahovic: è l’elenco aggiornato degli assenti in casa Juventus, dopo l’allenamento di ieri alla Continassa. Non recuperano per domani dai rispettivi problemi muscolari nè Douglas Luiz, nè, soprattutto, Nico Gonzalez: la sua duttilità, con Vlahovic che potrebbe recuperare solo per la sfida di Champions di settimana prossima, sarebbe stata utile a Thiago Motta che, già nei giorni scorsi, è a caccia di soluzioni innovative. In passato, per scelta. Questa volta, soprattutto per forza. Occhio quindi alla soluzione Weah centravanti, nello stadio che ha applaudito il padre George. Alle sue spalle il terzetto Conceicao, Koopmeiners e Yildiz. L.M.