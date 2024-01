Coppa d'Africa 2024, calendario e dove vederla in tv

Milano, 11 gennaio 2024 - La Coppa d'Africa 2024 è pronta a prendere il via, in un mix di cultura e colori è la Costa d'Avorio che quest'anno ospita la manifestazione. Prima di tutto ricordiamo le date: si parte sabato 13 gennaio e si andrà avanti fino all'11 febbraio prossimo, giorno della finalissima. Manca una vera e propria favorita, anche se le Super Aquile della Nigeria possono vantare un reparto avanzato più che invidiabile con Osimhen, Lookman, Chukwueze e Boniface tra i vari, ma occhio anche come al solito all'Egitto di Momo Salah e alle mine vaganti Algeria, Camerun e Mali. In particolare Mahrez e tutte le Fennec, così soprannominata l'Algeria (volpe del deserto), hanno già dimostrato in passato di poter far male a chiunque, mentre i Leoni Indomabili del Camerun, seppur non abbiano più quei giocatori che caratterizzarono il loro periodo d'oro, fanno della garra un vero e proprio punto di forza. L'edizione 2024 ha vissuto qualche problema a livello organizzativo, va ricordato infatti che inizialmente era prevista nell'estate 2023 ma la CAF ha preferito spostare a gennaio 2024 a causa della vicinanza con i Mondiali in Qatar e le avverse condizioni meteo che, nei mesi estivi, potrebbero colpire la Costa d'Avorio.

Ventiquattro squadre, raggruppate in sei gironi da quattro. Passeranno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze, dunque si prospetta una vera e propria battaglia. Vediamo nel dettaglio tutti i raggruppamenti.

Girone A: Costa d'Avorio; Guinea Equatoriale; Guinea-Bissau; Nigeria.

Due le super favorite per il passaggio del turno: Nigeria e i padroni di casa della Costa d'Avorio non dovrebbero avere problemi nel contendersi i primi due posti, ma guai a sottovalutare ogni partita.

Girone B: Capo Verde; Egitto; Ghana; Mozambico

Discorso simile a quello fatto precedentemente per il gruppo A. I vicecampioni dell'Egitto partono un gradino sopra tutti, seguiti dalle Black Stars del Ghana. Capo Verde può giocarsi le sue carte per rientrare tra le migliori terze della manifestazione.

Girone C: Camerun; Gambia; Guinea; Senegal

I campioni in carica del Senegal se la vedranno, verosimilmente, con il Camerun per quanto riguarda il primo posto in questo raggruppamento. I Syli (gli elefanti nazionali della Guinea) si affideranno al talento offensivo di Guilavogui e Guirassy due punte di peso che con la loro stazza possono mettere in difficoltà le difese avversarie.

Girone D: Algeria; Angola; Burkina Faso; Mauritania

La Mauritania vuole evitare di avere il classico ruolo da vittima sacrificale e quindi venderà cara la pelle, mentre Algeria e Angola guardano già alla sfida diretta per il primo posto.

Gruppo E: Mali, Namibia; Sudafrica; Tunisia

Il "girone delle Aquile" si prospetta il più equilibrato e imprevedibile di tutto il torneo. Le prime Aquile, quelle maliane, hanno una folta batteria di centrocampisti e fanno della fisicità sia in quel reparto che in quello arretrato il loro punto di forza. Le Aquile di Cartagine, ovvero la Tunisia (che vanta tra le sue fila Rafia del Lecce), sono dure a morire giocando principalmente chiusi nella propria metà campo ma facendo male, malissimo, in ripartenza. I Coccodrili del Nilo (Sudafrica) possono giocarsi le loro carte con tutti e, dulcis in fundo, la Namibia che ha ottenuto con i denti e all'ultimo momento utile la qualificazione a questa rassegna la vorrà onorare al meglio, magari mettendo i bastoni tra le ruote a qualcuno.

Gruppo F: Repubblica Democratica del Congo; Marocco; Tanzania; Zambia

Bounou tra i pali, Hakimi, El Azzouzi, Amrabat, Ziyech, En-Nesyri e tanti altri, dopo il grande cammino agli ultimi Mondiali il Marocco è, di fatto, diventato una delle squadre da temere, soprattutto quando arriveranno le gare secche. Tutti sulle spalle di Bakambu, e che spalle, per quanto riguarda il Congo che può giocarsi la qualificazione al turno successivo. Lo Zambia parte un pelino più avanti rispetto alla Tanzania, ma sicuramente entrambe le squadre dovranno fare uno sforzo extra per colmare il divario tecnico con le altre nazionali.

Un calendario molto fitto, tanto che le 36 partite dei gironi si disputeranno in soli undici giorni. Questo il calendario della fase a gironi di questa edizione della Coppa d'Africa.

Sabato 13 gennaio. Ore 21.00: Costa d’Avorio-Guinea-Bissau Domenica 14 gennaio. Ore 15.00: Nigeria-Guinea Equatoriale / Ore 18.00: Egitto-Mozambico / Ore 21.00: Ghana-Capo Verde Lunedì 15 gennaio. Ore 15.00: Senegal-Gambia / Ore 18.00: Camerun-Guinea / Ore 21.00: Algeria-Angola Martedì 16 gennaio. Ore 15.00: Burkina Faso-Mauritania / Ore 18.00 Tunisia-Namibia / Ore 21.00: Mali-Sudafrica Mercoledì 17 gennaio. Ore 18.00 Marocco-Tanzania / Ore 21.00 RD del Congo-Zambia

Giovedì 18 gennaio. Ore 15.00 Guinea Equatoriale-Guinea-Bissau / Ore 18.00 Costa d’Avorio-Nigeria / Ore 21.00 Egitto-Ghana Venerdì 19 gennaio. Ore 15.00 Capo Verde-Mozambico / Ore 18.00 Senegal-Camerun / Ore 21.00 Guinea-Gambia Sabato 20 gennaio. Ore 15.00 Algeria-Burkina Faso / Ore 18.00 Mauritania-Angola / Ore 21.00 Tunisia-Mali Domenica 21 gennaio. Ore 15.00 Marocco-RD del Congo / Ore 18.00 Zambia-Tanzania / Ore 21.00 Sudafrica-Namibia Lunedì 22 gennaio. Ore 18.00 Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio / Ore 18.00 Guinea-Bissau-Nigeria / Ore 21.00 Mozambico-Ghana / Ore 21.00 Capo Verde-Egitto Martedì 23 gennaio. Ore 18.00 Guinea-Senegal / Ore 18.00 Gambia-Camerun / Ore 21.00 Angola-Burkina Faso / Ore 21.00 Mauritania-Algeria Mercoledì 24 gennaio. Ore 18.00 Sudafrica-Tunisia / Ore 18.00 Namibia-Mali / Ore 21.00 Tanzania-RD del Congo / Ore 21.00 Zambia-Marocco Terminati i gironi, tempo due giorni pieni di riposo e cominceranno gli ottavi di finale, di seguito i giorni

Sabato 27 gennaio 1) Ore 18.00 Prima Gruppo D-Terza Gruppi B/E/F 2) Ore 21.00 Seconda Gruppo D-Seconda Gruppo C Domenica 28 gennaio 3) Ore 18.00 Prima Gruppo A-Terza Gruppi C/D/E 4) Ore 21.00 Seconda Gruppo B-Seconda Gruppo F Lunedì 29 gennaio 5) Ore 18.00 Prima Gruppo B-Terza Gruppi A/C/D 6) Ore 21.00 Prima Gruppo C-Terza Gruppi A/B/F Martedì 30 gennaio 7) Ore 18.00 Prima Gruppo E-Seconda Gruppo D 8) Ore 21.00 Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E Successivamente, sarà la volta dei quarti di finale, così calendarizzati:

Venerdì 2 febbraio 1) Ore 18.00 Vincente Ottavo di Finale 2-Vincente Ottavo di Finale 2 2) Ore 21.00 Vincente Ottavo di Finale 4-Vincente Ottavo di Finale 3 Sabato 3 febbraio 3) Ore 18.00 Vincente Ottavo di Finale 7-Vincente Ottavo di Finale 6 4) Ore 21.00 Vincente Ottavo di Finale 5-Vincente Ottavo di Finale 8 Semifinali tutte in un solo giorno. Mercoledì 7 febbraio: 1) Ore 18.00 Vincente Quarto di Finale 1 – Vincente Quarto di Finale 4 2) Ore 21.00 Vincente Quarto di Finale 3 – Vincente Quarto di Finale 2 Sabato 10 alle ore 21 la finale per il 3°-4° posto tra le due perdenti delle semifinali, mentre la Finalissima è in programma domenica 11 febbraio alle ore 21.

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.