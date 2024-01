COPPA D’AFRICA. Documenti falsi,. Kanga è un caso

La Coppa d’Africa non è ancora iniziata e ha già un primo caso spinoso: perché il giocatore del Gabon e della Stella Rossa Guélor Kanga non può avere l’età dichiarata, 33 anni, dato che la madre sarebbe morta nel 1986, quattro anni prima della nascita dichiarata. Probabilmente non si chiama Kanga e non è del Gabon. Il vero nome invece dovrebbe essere Kiaku-Kiaku Kianga, nato il 5 ottobre 1985 a Kinshasa, in Congo. La Caf (Confederazione del calcio africano) gli ha chiesto di dimostrare la sua età prima dell’inizio della Coppa d’Africa. Lui dice di avere 33 anni. Ma secondo i documenti in possesso della Caf, la madre del giocatore sarebbe morta quattro anni prima della sua nascita. Nei documenti presentati dalla Federcalcio del Gabon, il centrocampista è nato a Oyem (Gabon) il 1 settembre 1990. La madre di Guélor Kanga è morta all’inizio del 1986. Se dovesse essere accertata la violazione, il Gabon rischia una sanzione per falsificazione di documenti e mancato rispetto delle regole Fifa.