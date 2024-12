Coppa Italia, Gasperini: "Siamo in un grande momento. Stasera ottimo approccio"

Bergamo, 18 dicembre 2024 – L’Atalanta prima della classe in campionato dà spettacolo anche in Coppa Italia e travolge il Cesena con un perentorio 6-1 che vale il pass per l’accesso ai quarti di finale, dove i nerazzurri affronteranno il Bologna. Sono stati sufficienti pochissimi minuti agli uomini di Gasperini per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno: già al quarto i nerazzurri sono passati in vantaggio grazie a Zappacosta per poi raddoppiare all’8’ grazie a un Charles De Ketelaere assoluto protagonista in campo al pari di Samardzic, autore del tris al 27’. Prima dell’intervallo è però arrivato anche il poker firmato da Ketelaere, che ha reso la ripresa sostanzialmente una passerella nerazzurra in cui sono andati in rete Brescianini e nuovamente Samardzic prima del gol della bandiera del neoentrato Ceesay. Non potevano che arrivare elogi per quanto fatto dai suoi ragazzi da parte di mister Giampiero Gasperini, estremamente soddisfatto al termine della gara ai microfoni di Mediaset: “Siamo indubbiamente in un momento di grande fiducia e anche l’approccio di questa sera è stato molto positivo. C’era qualche ragazzo nuovo, ma anche giocatori che avevano bisogno di giocare 90’ o arrivavano da una serie di partite in cui avevano riposato. Siamo entrati benissimo in campo e abbiamo anche recuperato Zappacosta. Una serata molto positiva”. Tra i titolari anche Retegui, che non ha trovato il gol ma è rimasto in campo 90’: “Aveva bisogno di giocare. L’Ho tenuto in campo 90’ perché ultimamente era calato di condizione. Poi, però, ha lavorato molto bene e questa sera ha giocato un’ottima partita. Pur non essendo riuscito a segnare, ha dato un ottimo segnale di condizione e per me era importante questo”.

I nerazzurri hanno però ulteriori margini di crescita e secondo il tecnico nerazzurro non c’è stretta necessità di acquistare campioni affermati per vincere ancora: “Noi cerchiamo di costruirceli in casa campioni di livello internazionale. Lookman è diventato un top a livello internazionale come Ederson. Non devono diventare troppo forti – scherza – perché altrimenti poi rischiano di andare via. La nostra storia è questa. Siamo convinti anche noi di avere potenzialità. Contro di noi il Real Madrid ha avuto valori più alti del normale e parliamo di una squadra con valori assoluti. Noi, dal canto nostro, abbiamo ancora tanta strada da fare per poter migliorare. Ci sono squadre che passano la vita con tante risorse senza arrivare a competere contro il Real. Non deve essere questo il nostro traguardo. Noi abbiamo un grande spirito, fiducia, entusiasmo e un pubblico straordinario. Viviamo un momento molto positivo e si è visto anche questa sera contro una squadra di categoria inferiore. Questo dà grande fiducia ai giocatori. Noi cerchiamo sempre di migliorarci sul piano tecnico, perché su atteggiamenti e voglia di fare siamo molto avanti”.

Tornando alla gara di questa sera, parole di grande elogio anche per De Ketelaere: “Non ho ancora capito come facevate a renderlo triste – scherza ancora –. Lui da sempre è stato solare. È intelligente, posato per la sua età, molto solare con i compagni. Il Milan quando lo ha preso ha valutato anche questi aspetti e ha comprato un grande giocatore ma anche un ragazzo di valore. Togliersi soddisfazioni dal punto di vista tecnico lo aiuta”.