Coppa Italia, oggi alle 18. Fossombrone a Ravenna, Fucili: "Avversario stimolante»

Nel girone 14 oggi si gioca la partita valevole per 32esimi di Coppa Italia: Ravenna- 1913- Forsempronese 1949. L’allenatore della squadra madaurensi Michele Fucili così presenta il match: "Giochiamo questa gara di Coppa e siamo contenti di giocarla perché affrontiamo una squadra prestigiosa e giocheremo in uno stadio importante e quindi sarà una bella vetrina anche per i ragazzi che scenderanno in campo. Cercheremo di dare spazio anche a chi ha giocato di meno e si meritano una vetrina così importante, vogliamo comunque disputare una buona gara, avremo tanti under in campo, sono voglioso di vederli all’opera, ancora non siamo neanche al primo terzo di campionato e c’è necessità di tutti, in più ci dovrà servire per tenerci in condizioni. Siamo contenti di aver superato il primo turbo ed essere qua per affrontare un avversario di prestigio. Valuteremo oggi durante la rifinitura le condizioni fisiche di tutti e poi decideremo la formazione".

"Personalmente conosco poco il valore tecnico ed i giocatori del Ravenna – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – detto ciò affronteremo una squadra in salute in un’ottima piazza con una dirigenza che ha obiettivi importanti, per cui con la nostra massima umiltà cercheremo di fare il massimo di quello che possiamo dando spazio e facendo prendere ritmo e condizioni a chi ha giocato meno. Saremo sicuramente come sempre pronti sotto tutti i punti di vista, speriamo sia una bella partita".

Il Ravenna allenato da Marco Marchionni in campionato è reduce tra quattro vittorie consecutive, l’ultima domenica contro il Forli (2-0 gol di Mannuzzi e Rrpaj) di fronte a 4000 spettatori e in classifica generale si è posizionata a soli tre punti dalla vetta. Quindi grande entusiasmo a Ravenna ma la stessa cosa vale per il Fossombrone che domenica è ritornato ad occupare il primo posto di un girone considerato tra l’altro più difficile del raggruppamento degli avversari odierni.

Al seguito del team del presidente Marcello Nardini non mancheranno i soliti magnifici tifosi che da sempre hanno accompagnato il Fossombrone in trasferta e che anche in casa sono sempre presenti con grande calore. Si gioca allo Stadio Bruno Benelli intitolato (nel 1966) al sindaco che ne volle la costruzione. Fischio d’inizio alle ore 18. La terna. Arbitro Nenad Radovanovic (Maniago), assistenti; Lorenzo De Giulio (Nichelino) e Luca Rizzo (Pinerolo). am. pi.