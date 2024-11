Guardiola, nel futuro c’è ancora il City: tutto fatto per il rinnovo fino al 2026

Manchester, 21 novembre 2024 – Il matrimonio tra Pep Guardiola e il Manchester City continuerà ancora: secondo il Telegraph, uno dei principali quotidiani del Regno Unito, è fatta per il rinnovo del tecnico spagnolo con i citizens fino al 2026. Dopo un lungo periodo di riflessioni, che, tra l’altro, il mister spagnolo aveva confermato anche alla trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, alla fine Guardiola ha sciolto le riserve, prolungando di un anno il suo contratto con la squadra inglese campionessa in carica. Il rinnovo arriva forse nel momento più azzeccato: il Manchester City, infatti, è reduce da quattro sconfitte consecutive maturate tra campionato, Champions League e Coppa di Lega. Il rinnovo dell’allenatore che ha contribuito più di tutti a rendere grande il club è un segnale che può portare i citizens fuori dalla crisi, iniziata dall’infortunio al legamento crociato anteriore del Pallone d’oro 2024 Rodri. Il rinnovo, inoltre, è importante anche perché arriva dopo l’addio annunciato al termine della stagione di Txiki Begiristain, importantissimo direttore sportivo che ha costruito le fortune del Manchester City.

Fu proprio Begiristain, infatti, a portare Guardiola al Manchester City nel 2016, dopo che i due lavorarono insieme anche al Barcellona, squadra nella quale Begiristain ricoprì il ruolo di direttore sportivo dal 2003 al 2010, negli anni in cui il presidente del club era Laporta. L’enorme stima e la grande complicità che c’è tra i due hanno permesso al Manchester City di entrare nel mondo delle grandi d’Europa, grazie ai 6 campionati, le 4 Coppe di Lega, le 2 Coppe d’Inghilterra, le 3 Community Shield e, soprattutto, la Champions League, conquistati proprio dall’avvento di Guardiola sulla panchina dei citizens. Nonostante l’imminente addio del ds, che verrà sostituito dal portoghese Hugo Viana, che in questi anni ha svolto un ottimo lavoro allo Sporting, Guardiola ha scelto di rimanere a bordo della nave Manchester City, per continuare ad arricchire la sala trofei del club. Prima, però, bisogna uscire dal momento no che stanno attraversando i citizens: negli ultimi quattro match, infatti, Guardiola e i suoi hanno perso 2-1 contro il Tottenham (EFL Cup), 4-1 contro lo Sporting (Champions League) e 2-1 contro Bournemouth e Brighton, con queste due sconfitte che hanno permesso al Liverpool di scappare da solo in vetta, a +5 proprio dai citizens. L’assenza del mediano spagnolo pesa, ma chissà che questa scelta di Guardiola (che attualmente guadagna una cifra intorno ai 23 milioni di euro all’anno) di rinnovare proprio in questo momento storico della stagione non possa aiutare il Manchester City, almeno dal punto di vista mentale, per riprendersi dopo le due settimane probabilmente più complicate di tutta l’esperienza di Guardiola in Inghilterra.