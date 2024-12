Coppa Italia Serie C. Giana, semifinale storica: "Non fermiamoci»

GORGONZOLA (Milano)

Quattro tappe per entrare nella piccola, grande storia di una grande, nel suo piccolo, società come la Giana. Ora, altre da percorrere. Juventus Next Gen, Entella, Pro Vercelli. Già i quarti di finale, contro l’Avellino, rappresentavano una “prima“: col botto, dopo il 3-0 al Città di Gorgonzola, davanti a 1.145 spettatori. Tradotto: semifinale centrata. Oggi, alle 16, si conosceranno gli accoppiamenti delle sfide di andata e ritorno (mercoledì 22 gennaio e mercoledì 12 febbraio 2025): in corsa sono rimaste Caldiero, Rimini e Altamura. "Nella nostra squadra è difficile trovare un undici titolare - le parole del tecnico Chiappella - e la prova di mercoledì lo ha confermato. Grande risposta dei ragazzi che hanno subito aggredito la partita. Un altro passo nella nostra storia: non dobbiamo accontentarci, dobbiamo riproporci. Arrivavamo da un ko in campionato (0-2 con l’Alcione) che ci aveva lasciato l’amaro in bocca: abbiamo reagito". E ancora. "Bellissima cornice di pubblico, grazie ai tifosi dell’Avellino ma anche ai nostri che hanno riempito la curva: riescono a farci sentire tutto il loro calore". Eroe di Coppa, ormai, Montipò con due doppiette: "Ci proveremo fino in fondo. In campionato l’obiettivo resta la salvezza". In gol anche Renda: "Se mi avessero pronosticato un 3-0 ci avrei creduto. So come lavoriamo". Messaggio ai naviganti. La piccola, grande Giana è a caccia di nuovi Golia da abbattere.R.S.