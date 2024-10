COPPA ITALIA SERIE C. Giana e Milan Futuro: ottavi di finale a novembre

In campionato, con i debiti distinguo, zoppicano. In Coppa Italia, invece, sono le uniche due lombarde ad aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Giana e Milan Futuro sull’altalena, insomma, nel girone A e nel girone B. Per i biancazzurri di Andrea Chiappella (nella foto) nel weekend è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko di misura contro il Padova (0-1) quello rocambolesco con il Lumezzane (2-3). I playout sono a una sola lunghezza di distanza, ma la “sofferenza“ era stata messa in preventivo per un gruppo rivoluzionato e ringiovanito, quest’estate, da una società che per anni ha dimostrato di avere la ricetta per stupire (e stupirsi) anche tra i professionisti. Milan Futuro invece, dopo la sconfitta subita in rimonta dal Legnago (vantaggio rossonero, poi espulsione di Ballo-Touré e patarac, nel finale fuori anche Jimenez), è sul fondo della classifica. Bonera, comunque, si è detto "soddisfatto dei primi 70 minuti, fino all’espulsione inventata". Decisamente meglio in coppa di categoria: ieri è stato ufficializzato il programma degli ottavi di finale (partite di sola andata). Martedì 26 novembre ore 18.30 Giugliano-Avellino, Potenza-Team Altamura; ore 20.30 Catania- Trapani. Mercoledì 27 ore 18.30 Giana-Pro Vercelli, Torres-Milan Futuro, Padova-Caldiero Terme; ore 20.30 Vicenza-Rimini, Perugia-Arezzo. Lu.Mig.