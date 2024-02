Coppa italia serie d. Casatese e Varesina oggi nei quarti

Si chiudono oggi i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D con le formazioni lombarde protagoniste. Dopo il successo di mercoledì del Trapani contro la Fidelis Andria per 2-1 e quello di ieri dell’Imolese sulla Nuova Florida (1-0), oggi toccherà alla Casatese in casa contro la Follonica Gavorrano e alla Varesina in trasferta contro l’Union Clodiense. Entrambe le partite si giocheranno alle 14.30, l’obiettivo è arrivare alle semifinali previste non più in gara unica ma sul doppio confronto del 28 febbraio e 13 marzo (la finalissima si giocherà invece il 19 maggio). In caso di successo nelle due rispettive gare, Casatese e Varesina andrebbero a scontrarsi in un derby lombardo in semifinale, visto che gli accoppiamenti nel tabellone sono già stati stabiliti, garantendo alla regione una partecipante all’atto conclusivo. Sulla carta gli impegni non saranno semplici: la Follonica Gavorrano è seconda nel girone E a tre punti dalla Pianese, in piena corsa per la promozione, mentre l’Union Clodiense sta dominando il girone C con dodici punti sulla seconda.M.T.