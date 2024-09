Coppa Italia, Torino-Empoli 1-2: Haas la vince al 90esimo, l'Empoli vola agli ottavi

Torino, 24 settembre 2024 - Nella sfida dei sedicesimi di finale di Coppa Italia c'è il colpaccio dell'Empoli di D'Aversa che vince all'Olimpico Grande Torino e si qualifica per gli ottavi di finale dove affronterà la Fiorentina. Primo tempo molto avvincente, con l'Empoli che parte forte e mette subito pressione al Torino che prova a reagire con Gineitis. Al 30' sblocca il match Ekong con un bel colpo di testa su assist di Haas, sfruttando un intervento non perfetto di Walukiewicz. Nei secondi quarantacinque minuti il Torino cresce e cerca il pareggio, con Vanoli che mette mano alla sua panchina. Il muro dell'Empoli regge fino al 74' quando Ricci crossa perfettamente per la testa di Adams che fa pari. Il finale dei regolamentari è infuocato e al 90' da calcio d'angolo Haas segna la rete del vantaggio dopo una serie di rimpalli in area. Nel finale il portiere Seghetti (primavera dell'Empoli oggi al debutto tra i professionisti) fa una super parata su Maripan e permette ai suoi di portare a casa la partita.

Primo tempo

Subito pericoloso l'Empoli che dopo 4 minuti si fa vedere con una incursione di Ekong sulla sinistra, la palla arriva a Konatè e poi c'è Gineitis a chiudere poco prima del tiro salvando una potenziale occasione da gol. Si fa vedere il Torino con Che Adams che guadagna un angolo, dal tiro dalla bandierina battuto da Lazaro però non nasce nulla. Pressione dell'Empoli che mette in difficoltà la difesa del Torino, con Vanja che è costretto a rilanciare in emergenza e per poco Ekong non ribatte in porta. La squadra di Vanoli soffre la pressione dei toscani e prova ad affidarsi ai lanci lunghi a cercare la velocità di Karamoh. Prende campo il Torino che ci prova al minuto 24 con una conclusione di Gineitis da posizione centrale sui 25 metri che sfiora il palo alla destra di Seghetti. Nella fase centrale del primo tempo la squadra di D'Aversa sembra aver perso lo smalto dei primissimi minuti e lascia più iniziativa al Torino, chiudendosi bene però negli ultimi metri. Vantaggio Empoli al 30' con un colpo di testa di Ekong. Sviluppa sulla destra l'Empoli con Haas che va via e dopo un rimpallo riesce a crossare per la punta che sbuca alle spalle di Walukiewicz e battere Milinkovic. Prova a reagire immediatamente il Torino con un lancio per Adams che viene anticipato da Seghetti, l'attaccante va giù ma per Ghersini si può continuare e anche il Var conferma. Finale di primo tempo con il Torino che si riversa in avanti e guadagna due calci di punizione, sul secondo nasce un contropiede dell'Empoli guidato da Ekong che però arriva stanco al limite dell'area e calcia alto. Arriva il primo giallo della partita al 42' all'indirizzo di Walukiewicz che colpisce duro Ekong, molto ispirato (al di là del gol) in questo primo tempo. All'Olimpico Grande Torino, un bel primo tempo finisce 0-1 per l'Empoli.

Secondo tempo

Parte con due cambi Vanoli, dentro Zapata e Borna Sosa rispettivamente per Walukiewicz e Gineitis. Subito altra grande occasione per l'Empoli che sviluppa per le vie centrali con la palla che arriva a Pellegri che ci prova al volo da distanza ravvicinata e trova un grande intervento di Milinkovic, l'azione però è stata viziata dall'ex di serata. Arriva un altro giallo per il Torino, questa volta è Saul Coco che commette fallo al limite dell'area. Punizione molto invitante per l'Empoli sul centro-sinistra, con Sambia che calcia e centra la barriera. Corre sulla destra Pedersen che si fa quasi cinquanta metri palla al piede e crossa in mezzo dove c'è De Sciglio che spazza in angolo. Dal tiro dalla bandierina non nasce nulla di pericoloso. Altri cambi in casa Torino: dentro Njie e Ricci al posto di Karamoh e Tamèze, mentre nell'Empoli è il momento di Solbakken per Konate. Grandissima chance per Zapata: Njie intercetta il pallone sulla trequarti offensiva, servito il colombiano che entra in area, se la mette sul destro e davanti al portiere calcia a lato. Ancora pressione del Torino con Adams che al 72' si fa vedere calciando a rete ed è decisiva una deviazione di Sambia per l'Empoli. Spinge il pubblico dell'Olimpico Grande Torino, ma Seghetti fa sua la sfera sul calcio d'angolo mettendo ordine e invitando alla calma i suoi compagni. Ancora Njie a recuperare un pallone e servire Zapata, la punta si defila sulla sinistra e il suo cross viene ribattuto. Pareggia il Torino con Che Adams al 74'. Rimessa laterale battuta per Ricci sulla destra che se la sistema, crossa sul secondo palo e trova la testa dello scozzese che fa pari. Seghetti fa un miracolo a quattro dalla fine, con Zapata che entra in area e mentre carica il sinistro si ritrova il portiere davanti che gli nega la conclusione a botta sicura. Ultimo cambio Vanoli, dentro Dembélé per Coco, ora si ragiona anche in chiave rigori. Segna l'Empoli al 90' con Haas. Incredibile a Torino, calcio d'angolo per i toscani, con la palla che viene messa in mezzo da Cacace, tocco di Marianucci e la palla arriva a Haas che si gira e segna. Errore in marcatura proprio di Dembélé, entrato per gli eventuali rigori. Tutto in avanti il Torino che conquista un angolo e Seghetti compie un altro miracolo parando un colpo di testa di Maripan, nonostante il portiere stesse andando con il corpo dalla direzione opposta. Finisce 1-2 per l'Empoli che passa agli ottavi di finale.

Tabellino

Formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (Borna Sosa, 46'), Maripan, Coco (Dembélé, 87'); Pedersen, Tameze (Ricci, 60'), Linetty, Gineitis (Zapata, 46'), Lazaro; Karamoh (Njie, 60'), Adams.

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto (Viti, 75'); Sambia (Gyasi, 75'), Haas, Henederson (Grassi 68'), Cacace; Konatè (Solbakken, 61'), Ekong; Pellegri (Colombo, 68')

Reti: Emmanuel Ekong (EMP) 30', Che Adams (TOR) 74', NIcolas Haas (EMP) 90'