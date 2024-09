Coppa Italia, il Monza batte 3-1 il Brescia e vola agli ottavi contro il Bologna

Monza – Vince il Monza contro il Brescia nel derby lombardo di Coppa Italia. Finisce 3-1, risultato che permette alla squadra di Alessandro Nesta di accedere agli ottavi di finale, prossimo avversario il Bologna. La partita è stata decisa nei primi dieci minuti iniziali dalle reti di Kyriakopoulos e Pessina . Poi il tris di Caprari su rigore e per il Brescia rete della bandiera di Nuamah nel secondo tempo.

Prima vittoria stagionale di Nesta che riceve ottime notizie da Martins jr, autore dell'assist per Kyriakopoulos che batte di sinistro in controbalzo, nulla può l'incolpevole Andrenacci. Sette minuti dopo raddoppio dei brianzoli con Pessina di testa, mentre il Brescia sembra non saper reagire. Al 40' arriva il tris del Monza su rigore dato per un fallo di Papetti su Maric. Sembra tutto facile per la squadra di casa ma la ripresa segna un calo anche comprensibile del Monza e finalmente si vede qualche sprazzo del Brescia con Nuamah che segna una rete comunque inutile.

Il Brescia colleziona un'altra buona occasione e null'altro, mentre la partita si spegne lentamente. Nesta vince finalmente e restituisce morale alla sua squadra decimata e condizionata da infortuni e assenze. Oggi gruppo rimaneggiato ma si rivede Caldirola, ottime prestazioni da parte di Martins jr, Pessina e Kyriakopoulos. Nel Brescia sopra la sufficienza sicuramente Nuamah e Juric. Primo sorriso per Adriano Galliani infreddolito in tribuna e ora si pensa al campionato, alla trasferta del Napoli, una sfida davvero complicata per il Monza.