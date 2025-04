Sassuolo: contratti in scadenza per Romagna, Obiang e Toljan

SASSUOLONon mancherà certo il tempo per parlarne, visto che alla fine della stagione mancano ancora 5 giornate e al ‘gong’ che farà scadere i contratti più di due mesi, ma è il caso di cominciare a fare i conti, in casa neroverde, se non con prestiti e riscatti, con i giocatori che vanno a scadenza.Oltre a Consigli, la cui strada con il Sassuolo si è già di fatto divisa, le altre situazioni che Palmieri e Carnevali dovranno valutare riguardano Filippo Romagna (in foto terzo da sinistra), Pedro Obiang (secondo) e Jeremie Toljan (primo). Non proprio tre giocatori qualunque, visto il loro apporto in stagione e visto che parliamo di due ‘capitani’ (il centrocampista e il centrale) oltre che di uno dei neroverdi con maggiore anzianità di servizio, stanti le 167 presenze nelle ultime sei stagioni del laterale tedesco, arrivato dal Borussia Dortmund nell’estate del 2019."Il contratto scade a giugno, ma ne parleremo con la società. C’è stima reciproca, vedremo", ha detto Filippo Romagna a Sky, facendo capire come adesso sia però il momento di "pensare a festeggiare e a chiudere bene". Vero: quello delle scadenze, in effetti, non è tema che sembra urgere e i tre non sono abituati né alle polemiche e meno che mai a bizze di sorta. Faranno, loro come la società, le valutazioni del caso, che tra l’altro è prevedibile non prescindano dal contributo che hanno dato alla stagione. Toljan, ad esempio, con i suoi 31 gettoni stagionali è stato tra i giocatori più utilizzati da Grosso: compie 31 anni ad agosto e la sua affidabilità gli aveva accesso addosso, già a gennaio, i riflettori del Lipsia, ma fin qua è stato un asset importante e ha un’invidiabile esperienza dentro quella serie A cui si riaffacciano i neroverdi. Stessa esperienza che vanta Obiang: stesse 31 presenze stagionali di Toljan e stesso numero di stagioni a Sassuolo per il centrocampista, che la A l’ha ‘bazzicata’ parecchio, non solo in Italia e non solo con addosso il neroverde. Gli anni sono 33, la dedizione alla causa neroverde è totale e la circostanza, in sede di rinnovo, peserà. Come peserà il campionato di cui è stato protagonista Filippo Romagna, valore aggiunto per una linea difensiva che lo ha visto protagonista in 21 occasioni. Con lui il Sassuolo ha subito 0,8 gol a gara, senza quasi uno e mezzo.

Stefano Fogliani