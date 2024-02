Corea del sud. Klinsmann esonerato: "Aspettative deluse»

Jurgen Klinsmann (foto) non è più il commissario tecnico della Corea del Sud. Ad annunciare l’esonero dell’allenatore tedesco è stata la Federazione di Seul. Il presidente Chung Mong-Gyu che si è scusato con i tifosi per gli ultimi risultati e in particolare per l’eliminazione contro la Giordania nella semifinale della Coppa d’Asia. Il presidente federale ha criticato la gestione del 59enne: "Non è riuscito a dimostrare le sue capacità e la leadership che ci aspettavamo. Il lavoro e l’atteggiamento dell’allenatore non hanno soddisfatto le aspettative". Klinsmann paga anche un presunto rapporto controverso con lo spogliatoio e con alcuni giocatori. Intanto l’allenatore tedesco ha voluto comunque ringraziare tifosi e giocatori per il lavoro svolto assieme e il supporto: "Un viaggio incredibile".