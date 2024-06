CR7, caccia al bis

C’è un solo spazio vuoto nella sterminata bacheca di Cristiano Ronado, ed è quello per il trofeo di un titolo mondiale. Difficile pensare che quel treno possa ripassare, ma CR7 a 39 anni compiuti può provare a vincere per la seconda volta un titolo Europei, dopo quello alzato otto anni fa. CR7 è un esempio per la cura maniacale del proprio fisico e anche per la gestione oculata delle proprie entrare, ma anche se è andato a giocare nel campionato arabo (perso), è sempre un punto di riferimento per la nazionale guidata dallo spagnolo Roberto Martinez.

Già prendere parte al sesto europeo a livello personale dà l’idea della capacità di gestione di CR7. Pazzesco che un giocatore di movimento, attaccante per di più, riesca a raggiungere questo traguardo di longevità al massimo livello. Ad aiutare i lusitani un percorso non impossibile, tanto è vero che sono arrivate dieci vittorie su dieci partite nelle qualificazioni, compresa la vittoria più larga della storia, 9-0 al Lussemburgo. Sulla carta, viste le rivali del girone in Germania, il passaggio alla fase a eliminazione diretta non dovrebbe essere un problema per CR7, anche perché ad alzare il tasso d’esperienza del gruppo ci sono anche il 41enne Pepe e il 36enne Rui Patricio. Martinez, che arriva dall’esperienza con il Belgio, ha a disposizione tantissimo talento, in tutti i reparti. Tanto che la sconfitta ai quarti contro il Marocco agli ultimi mondiali in Qatar è sembrato a tutti un risultato inferiore alle aspettative.

Serve solo un po’ di costanza nei vari Rafa Leao, Joao Felix e Gonçalo Ramos, 23 anni il prossimo 20 giugno, pagato 65 milioni dal Psg la scorsa estate e autore di 11 reti in Ligue 1 e nessuna in Champions.

La rosa. Portieri: Costa, José Sà, Rui Patrício.

Difensori: Silva, Pereira, Dalot, Inacio, Cancelo, Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias.

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Joao Neves, Palhinha, Nunes, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Conceicao, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Neto, Leao.