La Cremonese fermata sull1-1 dalla Sampdoria

Ancora un pareggio interno (e per giunta in rimonta) per la Cremonese, che allo ‘Zini’ non riesce ad andare oltre l’1-1 con la Sampdoria. Dopo le due vittorie con Frosinone e Sudtirol, che hanno caratterizzato il ritorno in panchina di mister Stroppa, la squadra grigiorossa è stata sconfitta in casa dalla Reggiana ed ha collezionato due pareggi. U

n bottino tutt’altro che ricco, che ha fatti scivolare una compagine accreditata come la Cremonese in quinta posizione, a -11 dal secondo posto e con una sola lunghezza di vantaggio sulla matricola Cesena, alla quale renderà visita nel turno di Santo Stefano. Come evidenziano i dieci angoli battuti con i blucerchiati, alla formazione grigiorossa ancora una volta non sono certo mancate volontà ed impegno, ma, complici alcuni errori di troppo sia in fase difensiva che al momento di concludere, la formazione di Stroppa si è trovata a dover inseguire una Sampdoria apparsa concreta e resa molto attenta dalla “cura-Semplici”. Il tutto per un punto che non consente a Castagnetti e compagni di avvicinare le posizioni che contano, che, al contrario, si fanno sempre più distanti per i grigiorossi, che ora sono stati sopravanzati pure dalla Juve Stabia.

Per quel che riguarda il pareggio con la Sampdoria, sono soprattutto due gli episodi che determinano l’1-1 finale. La Cremonese vuol far valere il fattore campo, ma al 37’, dopo alcune buone occasioni di marca locale, Ravanelli serve corto all’indietro Fulignati, che non riesce a risolvere la situazione. Il pallone arriva così a Bellemo che manda al riposo in vantaggio i blucerchiati. Nella ripresa i padroni di casa riprendono il loro inseguimento, ma per acciuffare la parità serve ancora una magia balistica di Vazquez che insacca l’1-1 che lascia intravedere il possibile sorpasso ai locali. A questo punto la squadra di Stroppa crede nel sorpasso e preme in avanti, ma il risultato non cambia più sino al termine e sancisce un nuovo pareggio più amaro che dolce per una Cremonese che non riesce a correre.

Cremonese-Sampdoria 1-1 (0-1) Cremonese (3-5-2): Fulignati 5,5; Antov 6, Ravanelli 5.5, Bianchetti 6; Barbieri 6 (40’ st Sernicola sv), Collocolo 6,5, Castagnetti 6,5, Milanese 6 (28’ st Vandeputte 6), Zanimacchia 6 (40’ st Quagliata sv); Vazquez 6,5 (32’ st De Luca 6), Bonazzoli 6 (40’ st Johnsen sv). A disposizione: Saro; Quagliata; Pickel; Buonaiuto; Ceccherini; Majer; Lochoshvili; Nasti. All: Giovanni Stroppa 5,5. Sampdoria (3-5-2): Ghidotti 7; Venuti 6, Meulensteen 6,5, Riccio 6; Depaoli 6, Bellemo 6,5, Ricci 6,5 (21’ st Akinsanmiro 6), Benedetti 6 (1’ st Vieira 6), Ioannou 6 (21’ st Barreca 6); Tutino 6,5 (42’ st Borini sv), Coda 6 (35’ st Sekulov sv). A disposizione: Vismara; Ravaglia; Pedrola; Borini; Yepes; Vulkic; Leonardi; Veroli. All: Leonardo Semplici 6,5. Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia 6. Reti: 37’ pt Bellemo; 16’ st Vazquez. Note: ammoniti: Benedetti; Bellemo; Sekulov – angoli: 10-1 – recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 8.331.