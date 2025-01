Allo Zini (ore 17.15). Cremonese, test Modena: "Pedaliamo. Vazquez? . Dicevano fosse finito...»

Tre punti per confermare il periodo positivo e continuare a sognare la promozione. La Cremonese, nella gara casalinga contro il Modena alle 17.15, è chiamata a non perdere terreno dallo Spezia, terzo a quota 45 punti, per proseguire il cammino positivo iniziato con Giovanni Stroppa, richiamato l’11 novembre scorso al posto di Eugenio Corini dopo essere stato esonerato a ottobre. "Testa bassa e pedalare", ha ripetuto il tecnico ex Monza, sottolineando lo spirito che sta trasportando i grigiorossi. E fino a ora le parole sono state accompagnate dai fatti: 18 punti nelle ultime 10 partite, solo il Pisa ha fatto meglio. "La squadra sta benissimo e l’entusiasmo è alle stelle – spiega Stroppa che mette in guardia sulle insidie del match allo Zini – da quando è arrivato Mandelli il Modena ha perso una sola partita. Dobbiamo avere lo stesso carattere e la qualità di domenica scorsa". A centrocampo, però, dovrà fare a meno di Castagnetti mentre potrà contare sempre su Vandeputte che con Vazquez ha trovato un’intesa senza precedenti. Proprio il numero 20 argentino, vicino all’addio in estate, è tornato a essere determinante contribuendo in maniera decisiva alla scalata della squadra grigiorossa: "Sul ’Mudo’ posso prendermi tutte le responsabilità e i meriti, perché quando ero arrivato a Cremona si diceva che sarebbe stato difficile collocarlo in campo e che fosse un ex giocatore ormai. E invece guardate cosa ha fatto e cosa sta facendo". Dopo la partenza di Quagliata e di Sernicola, quest’ultimo passato in prestito al Pisa non senza critiche da parte dei tifosi, rimangono dei dubbi su chi verrà schierato sulle fasce. Barbieri e Zanimacchia al momento sembrano rappresentare la prima scelta.

Probabile formazione (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Ravanelli; Zanimacchia, Pickel, Majer, Vandeputte, Barbieri; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

Mariachiara Rossi