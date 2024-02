La Cremonese contro l’Ascoli dell’ex Valzania: parola d’ordine riprendere la corsa

Cremona, 15 febbraio 2024 – La Cremonese gioca d’anticipo per recuperare senza perdere tempo lo slancio venuto meno con il pareggio interno con la Reggiana. Domani sera, venerdì 16 febbraio, la squadra di Stroppa sarà di scena in casa del pericolante Ascoli con il preciso intento di far fruttare al massimo il suo positivo ruolino di marcia esterno. Certo, i grigiorossi dovranno fare i conti con le opposte intenzioni dei bianconeri, obbligati a fare punti per cercare di risalire la classifica, ma, al di là di quelli che possono essere gli obiettivi dei marchigiani, Castagnetti e compagni sono chiamati a far valere le loro migliori qualità tecniche e a centrare la vittoria che sarebbe preziosa nella corsa verso i primi due posti che valgono la promozione diretta in serie A.

A poche ore dalla partita mister Stroppa ha ancora alcuni dubbi di formazione, ma quello che non dev’essere messo in discussione è lo spirito che dovrà caratterizzare gli ospiti nella sfida con l’Ascoli del fresco ex Valzania (dopo Gondo con la Reggiana un altro ex sulla strada della Cremo). Sin dai primi minuti i grigiorossi devono giocare con determinazione e concretezza, le “armi” che possono fare la differenza e consentire alla Cremonese di raccogliere in proporzione a quanto effettivamente seminato.

In questo senso con la Reggiana la formazione di Stroppa ha sciupato qualche occasione di troppo e, al di là del gol annullato nel finale, non ha fatto vedere l’efficacia in zona tiro che avrebbe potuto far valere la supremazia a lungo esercitata dalla compagine grigiorossa e permetterle di siglare il sospirato vantaggio. Con una Reggiana ostica e ordinata questo, invece, non è accaduto, ma può e deve diventare un insegnamento per non incorrere nelle stesse imprecisioni ad Ascoli, dove, al contrario, si dovrà tornare a vedere la miglior Cremonese.

Il quintetto davanti sta mostrando di voler ridurre la promozione diretta ad una questione ristretta. Molti addetti ai lavori attribuiscono un maggiore potenziale al Parma rispetto alle altre quattro rivali, ma la Cremonese, soprattutto dopo gli ambiziosi innesti del mercato invernale, non è davvero seconda a nessuno e lo può dimostrare domani sera sul difficile campo di Ascoli.

Probabili formazioni

Ascoli (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Masini, Celia; Streng, D’Uffizi. All: Fabrizio Castori. Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli (Lochoshvili), Bianchetti; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All: Giovanni Stroppa.

La partita si giocherà domani, venerdì 16 febbraio, alle ore 20.30 allo Stadio Del Duca di Ascoli e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.