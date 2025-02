A Bari la Cremonese si ferma proprio all'ultimo istante: 1-1 beffa

Un autogol sul finire del recupero di Bianchetti cancella una vittoria che la Cremonese già sentiva sua in casa del Bari. L’1-1 finale, maturato per di più in circostanze così sfortunate, lascia l’amaro in bocca alla squadra di Stroppa, che non riesce ad avvicinarsi allo Spezia e deve pensare a consolidare il quarto posto dal ritorno delle inseguitrici.

L’incontro al “San Nicola” si dimostra combattuto e piacevole sin dalle battute iniziali. Le occasioni da rete non mancano su entrambi i fronti, ma, sostanzialmente, nel primo tempo sono i grigiorossi a farsi preferire, mentre nella ripresa sono i padroni di casa a partire meglio. Al 24’, però, arriva la splendida azione che consente a Valoti di siglare in bello stile la sua prima rete con la Cremonese, un vantaggio che la compagine ospite sembra in grado di condurre in porto. I pugliesi aumentano la loro pressione nel finale, ma la retroguardia grigiorossa è sempre attenta, almeno fino al 3’ di recupero, quando Bianchetti devia alle spalle di Fulignati un cross teso di Dorval. A questo punto il recupero si prolunga, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol-partita, sancendo così il definitivo pareggio che suona come una nuova, ghiotta occasione sciupata dalla formazione di mister Stroppa, che ora dovrà fare bottino pieno nel prossimo impegno di sabato 22 quando allo “Zini” arriverà un altro rivale da prendere con le molle come il Cesena. Chiuso il primo tempo a reti bianche, nella ripresa arrivano gli spunti che determinano il risultato. Corre il 24’ quando Johnsen pennella un invitante servizio verso il centro, dove Valoti si supera e con una bellissima conclusione di prima intenzione trafigge Radunovic. Il Bari non vuole arrendersi, la gara rimane ricca di capovolgimenti di fronte. Col passare dei minuti la preziosa vittoria sembra sempre più vicina a Bianchetti e compagni, ma al 3’ di recupero proprio il capitano, con un tocco che non lascia scampo a Fulignati, consente ai Galletti di acciuffare in extremis il pareggio e spegna beffardamente la voglia di vincere della Cremonese.

Bari-Cremonese 1-1 (0-0)

Bari (3-4-2-1): Radunovic 6; Mantovani 6,5, Vicari 6 (28’ pt Pucino 6), Obaretin 6; Favasuli 6,5, Maita 6 (34’ st Favilli 6), Benali 6,5, Dorval 6,5; Bellomo 6,5 (30’ st Falletti 6), Pereiro 6 (1’ st Lella 6); Lasagna 6 (1’ st Bonfanti 6). A disposizione: Pissardo; Marfella; Tripaldelli; Maiello; Maggiore; Saco. All: Moreno Longo 6,5.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6; Collocolo 6 (7’ st Barbieri 6), Pickel 6,5, Castagnetti 6,5 (45’ st Majer sv), Vandeputte 6 (17’ st Valoti 6,5), Azzi 6,5; Vazquez 6 (1’ st Johnsen 6,5), Nasti 6 (17’ st De Luca 6). A disposizione: Drago; Malovec; Ceccherini; Moretti; Bonazzoli; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 6.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 6.

Reti: 24’ st Valoti 48’ st aut. Bianchetti.

Note: ammoniti: Bellomo; Vazquez; Azzi; Johnsen; Antov – angoli: 3-5 – recupero: 2’ e 5’.