Il derby è grigiorosso: la Cremonese batte di misura il Brescia

La Cremonese fa valere la qualità del suo organico e conquista il derby con il Brescia. La squadra di Stroppa, bresciano d’adozione, non riesce a chiudere anzitempo la contesa, ma conduce in porto un successo che consolida la sua voglia di lottare per la promozione diretta. Sul fronte biancazzurro, le Rondinelle soffrono nel primo tempo, ma riescono a tenere testa al quotato avversario sino alla fine, tanto che al termine a fare la differenza è solo il guizzo di Abrego alla mezz’ora. Dopo la pioggia di fumogeni in campo che costringe ad una doppia sosta, il derby comincia a raccontare la sua storia, ma i primi minuti sono a ritmi piuttosto bassi. Per assistere alle prime, vere emozioni bisogna attendere il 19’, quando Coda riesce a colpire di testa un invitante cross di Zanimacchia, ma Andrenacci è attento. L’occasione creata aumenta i giri del motore dei padroni di casa, che cercano di rendersi ancora insidiosi con Sernicola e Vazquez, ma è Abrego a sbloccare il risultato con un tocco alla mezz’ora che supera il portiere biancazzurro. Il vantaggio carica i grigiorossi. Le Rondinelle cercano di alzare il raggio della propria azione, ma prima del lungo recupero sono ancora di marca locale gli spunti più interessanti, con Vazquez e Zanimacchia che impegnano la difesa ospite, mentre al 48’ ci prova Falletti, ma senza inquadrare lo specchio della porta.

La ripresa si apre nel segno del Brescia. Corre il 4’ quando Bianchi si presenta davanti a Jungdal e lo costringe a salvarsi con il piede. Lo spunto creato trasmette coraggio alla squadra di Maran, che ci prova ancora con Moncini e Dickmann, ma Jungdal non si lascia sorprendere. Le Rondinelle cercano di dare continuità alla loro pressione, ma non riescono a “far male” alla difesa grigiorossa, mentre sul fronte opposto la squadra di Stroppa tenta di mettere al sicuro il risultato, ma non trova il guizzo utile per il raddoppio. Tsadjout per due volte ha la palla buona, ma non inquadra lo specchio della porta e la squadra di Stroppa deve attendere la conclusione del recupero per poter festeggiare l’importante vittoria che aumenta il ritmo dei grigiorossi e frena la risalita dei biancazzurri con Maran. Cremonese-Brescia 1-0 (1-0) Cremonese (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6, Bianchetti 6,5, Lochoshvili 6; Sernicola 6,5, Collocolo sv (11’ pt Abrego 6,5), Majer 6 (19’ st Castagnetti 6), Falletti 6 (34’ st Quagliata 6), Zanimacchia 6,5; Vazquez 6,5 (34’ st Okereke 6), Coda 6 (19’ st Tsadjout 6). A disposizione: Saro; Livieri; Ciofani; Afena-Gyan; Ghiglione; Rocchetti. All: Giovanni Stroppa 6,5. Brescia (3-4-2-1): Andrenacci 6,5; Papetti 6 (22’ st Fares 6), Adorni 6,5, Mangraviti 6; Dickmann 6,5, Bisoli 6 (33’ st Besaggio 6), Van De Looi 6 (43’ st Ferro sv), Bertagnoli 6; Bjarnason 6 (22’ st Olzer 6), Galazzi 6 (1’ st Bianchi 6,5); Moncini 6. A disposizione: Avella; Huard; Paghera; Jallow; Fogliata. All: Rolando Maran 6. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 6. Reti: 30’ pt Abrego. Note: ammoniti: Majer; Abrego; Vazquez - angoli: 6-3 – recupero: 8’ e 4’ – spettatori: 10.594 (di cui 1.917).