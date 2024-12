Tra Cremonese e Brescia un derby da non sbagliare: le ultime dai ritiri

Nell’inconsueto orario di pranzo (domenica alle 12.30) Cremonese e Brescia sono chiamate ad iniziare il girone di ritorno con un derby che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. Al di là della tradizionale rivalità che divide le due “cugine” e soprattutto le loro tifoserie, in effetti, allo “Zini” saranno in palio punti fondamentali per il cammino stagionale di grigiorossi e biancazzurri.

La squadra di Stroppa, lodigiano, ma ormai bresciano di adozione, grazie al successo con il Cesena è risalita in quarta posizione, ma si trova staccata nove punti dal terzo posto dello Spezia ed è seguita da vicino dalla Juve Stabia. Particolarmente delicata è la situazione delle Rondinelle, che al momento sono staccate due punti dai playoff, proprio lo stesso vantaggio di cui godono nei confronti degli spareggi-salvezza.

Una posizione che non consente a mister Bisoli (che dovrebbe comunque proseguire con la difesa a tre e non lascarsi “tentare” dal ritorno a quattro) ed ai suoi giocatori di compiere passi falsi. Entrambe le formazioni hanno giocato una partita molto dispendiosa solo giovedì: è facile comprendere che i due tecnici dovranno studiare con attenzione sino all’ultimo la formazione da mandare in campo dal 1’. Al di là di possibili rotazioni per gestire al meglio le forze, sul fronte grigiorosso sono diverse le soluzioni da definire, con Ravanelli e Ceccherini che si contendono la possibilità di affiancare Antov e Bianchetti nel terzetto della difesa. Per il resto, mentre Collocolo pare destinato a ritrovare la consueta maglia da titolare a centrocampo e le fasce offrono le altrettanto abituali alternative a Stroppa, che ha chiesto ai suoi giocatori di conservare lo spirito ritrovato al “Manuzzi” e di dare il massimo per cancellare la brutta sconfitta patita all’andata.

La principale novità del derby potrebbe riguardare il ritorno dal 1’ di Vandeputte, che con il gol-partita a Cesena sembra essere balzato in pole-position per completare il trio di centrocampo. In casa bresciana le due note salienti riguardano la composizione della difesa, con Cistana e Adorni che attendono uno tra Jallow e Papetti e la definizione del reparto avanzato. L’ipotesi principale rimane quella di un trequartista a sostegno delle due punte, con Galazzi che resta in vantaggio, mentre in attacco l’auspicio è che proprio la sfida con una rivale di grande caratura come la Cremonese possa servire per sbloccare finalmente Borrelli e Moncini. Sarebbe un passo in avanti prezioso per il futuro stagionale delle Rondinelle. Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa. Brescia (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Jallow, Adorni; Dickmann, Dimitri Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi; Borrelli, Moncini. All: Pierpaolo Bisoli. La gara si giocherà domenica 29 dicembre alle 12.30 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.