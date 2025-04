Una vittoria di "peso" per la Cremonese in casa della Reggiana

La Cremonese soffre nel finale, ma riesce a tornare dal campo di una Reggiana affamata di punti con una vittoria davvero importante. Il successo colto al “Città del Tricolore” consente infatti alla squadra di mister Stroppa di consolidare la quarta posizione e di mantenersi in scia dello Spezia in vista di un possibile sprint finale per la terza piazza. Complice la voglia di fare dei granata che presentano l’esordio in panchina di Dionigi, ex della partita insieme a Meroni, Gondo e Vido, la partita non è affatto facile per gli ospiti, ma, con grande maturità, la Cremonese riesce a colpire al momento giusto e, pur senza riuscire a chiudere anzitempo la contesa, conserva l’esiguo margine di vantaggio sino alla conclusione del lungo recupero del secondo tempo. In ogni caso tre punti veramente preziosi per la compagine di Stroppa, che può così guardare con rinnovata convinzione al prossimo match di domenica 13 aprile, quando allo “Zini” arriverà la sorprendente Juve Stabia per una sfida che potrebbe permettere ai grigiorossi di ipotecare in modo significativo almeno il quarto posto. Per quel che riguarda il match con la Reggiana, la formazione di Stroppa parte con il piede giusto. De Luca, Pickel e Barbieri chiamano Bardi al lavoro sin dai primi minuti, ma il portiere granata è sempre attento e consente ai suoi di pungere in avanti con Vergara, che al 18’ colpisce il palo. Scampato il pericolo, la Cremonese si riporta in avanti e al 28’ De Luca controlla molto bene un lancio lungo di Vandeputte e sblocca il risultato. La reazione degli emiliani è piuttosto confusa, ma al 36’ Antov, in scivolata, anticipa tutti su un cross in area dei padroni di casa e finisce per mandare la palla in fondo alla rete. Tutto da rifare, dunque, per i grigiorossi, che, però, nella ripresa tornano in campo decisi a riportarsi in vantaggio. Passano solo 10’ e l’avanzato Bianchetti, di testa, riporta avanti gli ospiti. La compagine di Dionigi non vuole perdere e si spinge in avanti per raddrizzare la situazione. Così facendo, però, si espone alle ripartenze della Cremonese che sfiora a più riprese il tris. Il finale, poi, è di marca locale, ma il risultato, nonostante il disperato forcing dei granata, non cambia più sino al termine, assegnando alla squadra di Stroppa una vittoria veramente preziosa. Reggiana-Cremonese 1-2 (1-1)

Reggiana (3-4-2-1): Bardi 6,5; Libutti 5,5, Meroni 6, Lucchesi 6; Fiamozzi 6, Kabashi 6 (34’ st Reinhart 6), Sersanti 6 (41’ st Girma sv), Marras 6 (34’ st Maggio 6); Vergara 6,5, Portanova 5,5 (26’ st Ignacchiti 5,5); Gondo 6 (26’ st Vido 6). A disposizione: Sposito; Sosa; Rozzio; Stulac; Cigarini; Kumi; Nahounou. All: Davide Dionigi 6.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Barbieri 6 (34’ st Zanimacchia 6), Pickel 6, Castagnetti 6, Vandeputte 6,5 (29’ st Gelli 6), Azzi 6,5; Valoti 6 (29’ st Johnsen 6), De Luca 6,5 (29’ st Nasti 6). A disposizione: Drago; Tannander; Collocolo; Ceccherini; Majer; Moretti; Folino; Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa 6.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 6.

Reti: 28’ pt De Luca; 36’ pt aut. Antov; 10’ st Bianchetti

Note: ammoniti: Pickel; Ignacchiti; Zanimacchia – espulso: Pickel (51’ st) per doppia ammonizione - angoli: 2-7 – recuperi: 1’ e 4’.