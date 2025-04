L’anticipo di Serie B. Cremonese, altra chance: la Reggiana è in crisi

La rimonta riuscita a metà contro il Cittadella ha lasciato un po’ di amaro in bocca soprattutto in ottica di classifica, ma la Cremonese ora vuole subito ripartire. Questa sera, ore 20.30, i grigiorossi vanno in scena sul campo della Reggiana nell’anticipo della trentaduesima giornata. L’obiettivo dei lombardi è ormai lo stesso da diverse settimane: difendere il quarto posto, fondamentale per saltare un turno ai playoff, dagli assalti di Catanzaro e Juve Stabia e guardare comunque al terzo. Oggi gli uomini di Stroppa avranno di fronte gli emiliani in piena crisi, reduci dal cambio di allenatore (Dionigi ha appena rilevato Viali in panchina) e impantanati in zona retrocessione. Ma Stroppa in conferenza ha chiesto attenzione: "Sarà una partita con tante insidie, è sorprendente che loro siano in quella posizione di classifica perché hanno giocatori importanti. L’altra insidia è il cambio di allenatore: bisogna aspettarsi di tutto, capire come andarli a prendere, incidere nel palleggio. Stiamo mostrando una determinazione importante nel far le cose e i risultati ne sono la fotografia. L’incidente di percorso di sabato dà fastidio, ma la squadra sta bene, ha una forza caratteriale straordinaria".

Il tecnico grigiorosso poi non si tira indietro sull’obiettivo finale: "Lavoriamo per vincere tutte le partite, avversari permettendo. È l’unica strada possibile: i conti li faremo alla fine. Il desiderio mio e di tutto l’ambiente è di rigiocare la finale playoff". Per quanto riguarda la formazione odierna, potrebbero esserci alcuni cambi rispetto all’opaca prova con il Cittadella. A centrocampo probabile panchina per Vandeputte: pronto Valoti, autore di due reti nelle ultime due gare. Sempre in mediana torna dal 1’ Pickel, anche lui in gol sabato scorso, al posto di Collocolo che a sua volta potrebbe togliere spazio a Barbieri sull’esterno destro. In attacco, accanto al confermato Johnsen, Bonazzoli è favorito su De Luca. Unici indisponibili Vazquez (squalificato ancora per 6 turni) e il lungodegente Saro.

Probabile formazione (3-5-2): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Valoti, Azzi: Johnsen, Bonazzoli. All. Stroppa. Alessandro Stella