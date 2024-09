Cagliari-Cremonese, per i grigiorossi una partita da far fruttare. Probabili formazioni

Cremona, 23 settembre 2024 – Domani, martedì 24 settembre (fischio d’inizio alle 18.30), la Cremonese tornerà in campo per rendere visita al Cagliari in un incontro ad eliminazione diretta valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

La vincente affronterà nel turno successivo la Juventus. Come spesso capita alla competizione tricolore, purtroppo, l’incontro infrasettimanale (almeno a questa iniziale del torneo) sembra quasi un “intoppo poco gradito” per entrambe le contendenti, che sono concentrate sui rispettivi destini in campionato. I sardi, in particolare, stanno vivendo un momento molto delicato in serie A, dove occupano l’ultimo posto e sono già alle prese con le prime contestazioni (non a caso i rossoblù sono in ritiro da domenica).

Per mister Nicola ed i suoi è già proibito sbagliare e, quindi, un’attenzione del tutto particolare è già rivolta al delicato confronto a Parma di lunedì sera. Un discorso non molto diverso (anche se la parte della classifica interessata, fortunatamente, è quella di vertice) vale per la formazione di Giovanni Stroppa.

I grigiorossi, infatti, pur alle prese con diversi problemi fisici, grazie al blitz vincente a Catanzaro, sono risaliti al quarto posto, a quattro lunghezze dal Pisa capolista. Una rincorsa da far continuare, anche se il prossimo appuntamento (sempre in posticipo lunedì 30) è una sfida che scrive sempre una storia a parte come il sentito derby con il Brescia. In estrema sintesi, dunque, anche la Cremonese non vuole e non può perdere punti per strada e deve quindi gestire al meglio le forze del gruppo (e dei calciatori attualmente disponibili) in vista di questi duplice impegno ravvicinato.

Lo stesso Stroppa, del resto, è stato molto chiaro ed ha anticipato che in Sardegna partiranno titolari quelli che finora hanno avuto meno spazio. Un ampio turn over che verrà imitato da Davide Nicola, che certo non può permettersi di perdere giocatori in vista del match con il Parma. Al di là delle preoccupazioni di campionato, l’incontro in Coppa Italia rappresenta comunque un appuntamento importante. Questo non solo per il prestigio, ma anche perché può offrire a chi viene chiamato in causa l’occasione per dimostrare al proprio allenatore di meritare più ampia considerazione. I grigiorossi, in particolare, possono concretizzare l’opportunità di sfruttare la situazione delicata del Cagliari e conquistare la qualificazione che può dare nuovo slancio ed ulteriore convinzione pure nel torneo cadetto. Benefici che non si possono affatto sottovalutare…

Probabili formazioni:

Cagliari (3-4-1-2): Sherri (Ciocci/Scuffet); Zappa (Wieteska), Palomino, Obert; Zortea (Azzi), Adopo (Deiola), Prati (Gaetano/Marin), Felici (Augello); Viola; Mutandwa, Lapadula. All: Nicola.

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov (Moretti), Bianchetti, Lochoshvili; Barbieri, Milanese (Pickel), Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; Johnsen (Vazquez), De Luca. All: Stroppa.

La gara si giocherà domani, martedì 24 settembre, alle ore 18.30 alla “Unipol Domus” di Cagliari e sarà visibile sul canale 20 del digitale terrestre e in streaming su Mediaset Infinity.