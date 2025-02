Cremonese, in casa della Carrarese servono punti pesantissimi. Formazione e diretta tv

L’inattesa sconfitta casalinga patita in pieno recupero con il Cesena ha complicato ulteriormente il cammino stagionale di una Cremonese che proprio non riesce a mettere in campo la necessaria continuità.

In effetti, se da un lato la squadra di Stroppa è rimasta a -9 dallo Spezia, terzo in classifica, a sua volta battuto tra le mura amiche dal Catanzaro, proprio la vittoria esterna dei calabresi ha fatto scivolare i grigiorossi in quinta posizione, quella che obbligherebbe a disputare il primo turno degli spareggi, con l’ulteriore “aggravante” che la Juve Stabia insegue a due soli punti di distanza e Cesena e Bari, che chiudono la zona play off, sono a -4.

Un rapido sguardo che fa capire che la Cremonese è chiamata non solo a riprendere in fretta il suo cammino, ma che, soprattutto, a questo punto della stagione è il finito il tempo nel quale la compagine di mister Stroppa può concedersi altre battute a vuoto. La partita che chiama i grigiorossi al riscatto si giocherà allo Stadio dei Marmi di Carrara, un campo che la matricola toscana ha saputo far diventare il suo fortino e il punto di riferimento della sua voglia di rimanere in serie B. Propositi che rendono ancora più difficile il compito che attende la Cremonese, che con la Carrarese dovrà rinunciare all’infortunato Collocolo e agli squalificati Barbieri e Castagnetti (mentre il giudice sportivo ha appiedato Cicconi tra i gialloazzurri). Anche se la settimana di preparazione al Centro Arvedi è stata dedicata ad un intenso lavoro per permettere ai grigiorossi di “ripartire” e di non incappare in quelle amnesie che possono agevolare il compito dell’avversario di turno, si può ipotizzare che mister Stroppa sia intenzionato a proseguire puntando sul 3-5-2 che sta guidando questa altalenante stagione della Cremonese. Per quel che riguarda gli interpreti, anche se Ravanelli è ormai tornato a disposizione, Ceccherini è in vantaggio per completare il terzetto difensivo insieme a Bianchetti ed Antov, mentre diversa sembra la situazione in merito alla corsia di destra. La situazione più naturale pare quella di restituire fiducia a Zanimacchia, ma potrebbe esserci spazio per una soluzione offensiva con Johnsen in campo dal 1’. Rimanendo in avanti, c’è Vazquez che attende di conoscere chi sarà il suo partner iniziale tra Nasti, De Luca e Bonazzoli, con quest’ultimo favorito. In ogni caso, allo Stadio dei Marmi si dovrà vedere all’opera una Cremonese compatta e sempre concentrata al massimo per vedere (finalmente) tutto il potenziale a disposizione dei grigiorossi. Probabili formazioni: Carrarese (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Belloni; Melegoni; Finotto. All: Antonio Calabro.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Majer, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa.

La partita si giocherà sabato 1 marzo alle ore 15 allo Stadio dei Marmi di Carrara e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.