La Cremonese in cerca di continuità col Catanzaro: alla prova l’ex Vandeputte

Cremona – Su un campo tradizionalmente difficile come quello di Catanzaro e in casa di una squadra decisa a mettere in mostra tutto il suo valore e raccogliere punti, la Cremonese domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) sarà impegnata nell’anticipo che aprirà la sesta giornata di serie B. Dopo due vittorie, un pareggio e due sconfitte la squadra di Stroppa, che giusto oggi celebra un anno sulla panchina grigiorossa, è chiamata a trovare continuità e a mettere finalmente in mostra tutto il valore di un gruppo allestito con ambizioni molto importanti.

In questo senso, se è vero che il 3-5-2 sembra tornato ad essere l’abito ufficiale della Cremonese, è altrettanto innegabile che non si sono ancora sciolti tutti i “nodi” che stanno accompagnando lo stesso Stroppa ed i suoi giocatori in questo altalenante avvio di stagione. Guardando ai singoli, in particolare, sembrano tuttora alla ricerca della migliore condizione elementi importanti come De Luca, Bonazzoli e, in particolare, Vandeputte.

Proprio l’ex catanzarese (al pari di Fulignati, che invece si è subito impossessato della porta) può essere considerato l’acquisto più atteso del mercato estivo, ma nell’ultimo periodo è finito ai margini, raccogliendo solo pochi minuti di gioco. La formazione grigiorossa, in effetti, dispone di diverse alternative, ma, certo, la società ha puntato forte sul talentuoso centrocampista belga e le doti messe in mostra per diverse stagioni a Catanzaro non possono essersi oscurate solo con l’arrivo a Cremona. Anche per questo Vandeputte è al centro delle discussioni di queste giornate, dalle quali emerge che, almeno per il momento, oltre alle difficoltà di inserimento nei nuovi meccanismi della Cremonese, l’ex giallorosso non sembra ancora avere trovato la posizione e i compiti ideali in campo.

Un problema non di poco conto se solo si considera quanto il miglior Vandeputte potrebbe dare alla squadra grigiorossa e che mister Stroppa dovrà cercare di risolvere il più rapidamente possibile. Magari l’aria del “Ceravolo” potrebbe far rifiorire il giocatore belga e la Cremonese potrebbe così tornare a contare su un’arma in più in grado di fare la differenza. Sono tanti i tempi che accompagnano l’attesa sfida di domani sera in Calabria, da dove Bianchetti e compagni devono tornare con tante certezze e nuova convinzione in più, ma anche e soprattutto con tre punti sonanti in più. Probabili formazioni: Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Situm, Scognamillo, Antonini, Bonini; Pompetti, Petriccione; Compagnon, Iemmello, Buso; Biasci (Pittarello). All: Caserta. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Vazquez (Vandeputte), Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Johnsen (De Luca), Nasti. All: Stroppa. La partita si giocherà domani sera, venerdì 20 settembre, alle 20.30, allo “Stadio Nicola Ceravolo” di Catanzaro e sarà visibile su Dazn.