Cremonese, contro il Cesena out Vazquez e Collocolo: idea Valoti dall'inizio

Cremona, 21 febbraio 2025 – La Cremonese deve dare fondo alle sue risorse per battere il Cesena. I romagnoli hanno tolto subito i panni dimessi della matricola e, puntando forte su un gioco propositivo, si sono inserite nella zona nobile della classifica, alimentando a suo di prestazioni e risultati il sogno dei playoff.

La squadra che, numeri alla mano, avrà il compito di mantenere aperta la porta che conduce agli spareggi-promozione è proprio quella di mister Stroppa, che non riesce ad avvicinarsi alle prime tre della classifica ed ora viaggia con nove punti di ritardo sullo Spezia, che occupa il gradino più basso del podio provvisorio. Un distacco da ridurre, se possibile, e, in ogni caso, da non far aumentare per evitare che i liguri possano cancellare la disputa dei playoff.

Uno spauracchio che i grigiorossi non vogliono nemmeno prendere in considerazione e, proprio per questo, sono decisi a trasmettere al loro percorso la continuità che fino a questo momento è sempre mancata. In questo senso la gara interna con i bianconeri può rivestire una particolare importanza. In effetti conquistare tre punti con il Cesena potrebbe trasmettere ulteriore fiducia e convinzione ad una Cremonese che, nell’occasione, dovrà rinunciare ad un importante punto di forza come Vazquez (fermato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, anche se rimane “pendente” la questione con il barese Dorval).

Mister Stroppa, che durante tutta la settimana ha insistito con i suoi giocatori sulla necessità di prestare la massima attenzione ai frombolieri dell’attacco cesenate (a cominciare da Shpendi, naturalmente), deve definire alcune scelte in queste ultime ore di vigilia. Tra queste la più importante è, ovviamente, decidere chi prenderà il posto di Vazquez. A tal proposito l’allenatore lodigiano, che dovrà rinunciare anche all’acciaccato Collocolo, potrebbe inserire dal 1’ Valoti ed avanzare la sua posizione, magari subito alle spalle della prima punta, oppure partire con i due attaccanti di ruolo per offrire maggiore incisività alle manovre offensive della sua formazione. Per il resto rimane ancora da assegnare la maglia sulla fascia destra (con Barbieri in vantaggio) e potrebbe riservare qualche sorpresa anche il terzetto arretrato, dove Ceccherini è in vantaggio su Ravanelli. In ogni caso si attende di vedere all’opera la migliore Cremonese per poter continuare la rincorsa al podio e per tornare a regalare una bella soddisfazione al pubblico dello “Zini”.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-1-1): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Valoti; De Luca. All: Stroppa. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann; Mangraviti, Prestia, Piacentini; Adamo, Bastoni, Saric, Ciofi; Berti; Shpendi, La Gumina. All: Mignani. La partita si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 17.15 allo stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.