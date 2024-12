Cittadella-Cremonese, basta errori per la squadra di Stroppa: serve una vittoria

Cremona, 14 dicembre 2024 – Dopo la bella vittoria in casa del pericolante Sudtirol e la brutta sconfitta alla “Zini” con la Reggiana, la Cremonese cerca risposte importanti su quello che potrà essere il suo ruolo in questo campionato. La squadra di mister Stroppa, dopo l’ennesimo passo indietro di questa stagione, deve trovare continuità di rendimento e di risultati e lo deve fare sul terreno dell’altro fanalino di coda, quel Cittadella che dopo tanti anni trascorsi ai vertici del torneo cadetto sta rischiando seriamente di interrompere la sua bella favola.

Se, comunque, i patavini si presentano a questa gara spinti da importanti motivazioni, non sono certo da meno gli stimoli che devono animare i grigiorossi, che al “Tombolato” si troveranno davanti ad un vero e proprio bivio. Una prova negativa con la Cenerentola, infatti, spingerebbe ulteriormente all’indietro una delle compagini più accreditate del campionato, facendo presagire un cammino anonimo per Bianchetti e compagni.

D’altro canto un successo (possibilmente convincente) con il Cittadella potrebbe ribadire che per la Cremonese c’è ancora spazio nei quartieri alti e che mister Stroppa ed i suoi possono mantenere aperta la porta delle ambizioni (nonostante tutti i passi falsi fin qui compiuti strada facendo).

Contro la difesa più perforata della serie B (alla pari del Sudtirol) i grigiorossi devono mostrare un’altra volta tutto il loro potenziale, sia come gioco che come realizzazioni. Conquistare… la Cittadella è diventato quasi un’esigenza per la formazione allenata da Stroppa, che deve cancellare la brutta prestazione con la Reggiana e i fischi ricevuti dagli spettatori dello “Zini”.

Durante tutta la settimana, in effetti, “Testa bassa e pedalare” è stato il motto che si è respirato al Centro Arvedi, dove l’allenatore lodigiano, che ha chiesto a più riprese ai suoi giocatori di cancellare gli errori che stanno frenando il cammino della Cremonese, ha cercato (ancora una volta) di ricaricare le batterie dei suoi giocatori. Per quel che riguarda le condizioni dei singoli, anche se rimangono aperte diverse situazioni, il tecnico lodigiano è riuscito a recuperare per Cittadella capitan Bianchetti, ma non Bonazzoli, con la conseguenza che Nasti e De Luca si contendono una maglia da titolare in attacco.

Rimangono poi due grandi nodi da sciogliere e riguardano il giocatore (Johnsen, Buonaiuto o Vandeputte) che affiancherà a centrocampo Collocolo e Castagnetti e se, finalmente, potrà essere quella in terra patavina la partita nella quale si comincerà a vedere il vero Vandeputte. Due questioni la cui soluzione può rivelarsi determinante per consentire alla Cremonese di rialzare la testa, un obiettivo che, però, richiede in ogni caso che ciascun grigiorosso riesca a dare il 110% al “Tombolato”.

Probabili formazioni:

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro, Angeli; Carissoni, Amatucci, Branca, Tronchin, Masciangelo; Pandolfi, Magrassi. All: Dal Canto.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Nasti. All: Stroppa.

La partita si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 15 allo Stadio Tombolato di Cittadella e sarà visibile su Dazn.