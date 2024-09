Coppa Italia: una bella Cremonese fa paura al Cagliari, ma la rete di Lapadula la elimina

Cremona, 24 settembre 2024 – Nonostante un nutrito turnover la Cremonese tiene testa per un’ora al Cagliari e viene trafitta proprio nel suo momento migliore dal guizzo di Lapadula che conferma il suo fiuto del gol e prenota la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia degli isolani (che nel turno successivo se la vedranno con la Juventus).

Gli ospiti si presentano in campo con tante variazioni, ma riescono a far fronte alla buona partenza dei rossoblù. L’ex Gaetano e Azzi effettuano i primi tentativi verso la rete difesa da Saro, ma la retroguardia grigiorossa controlla con ordine. La squadra di mister Stroppa cerca a sua volta di pungere in avanti, ma gli spunti di Milanese e De Luca si spengono nel momento della conclusione.

Ben più pericolosi sono gli isolani al 18’, con un insidioso tiro cross di Augello che Saro riesce a respingere e, per sua fortuna, Azzi giunge in ritardo all’appuntamento con la sfera. Col passare dei minuti cresce la pressione dei padroni di casa. Lapadula e Felici mettono in difficoltà i difensori della Cremonese, mentre al 26’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lapadula colpisce in pieno il palo. Dopo un bel tiro di Felici ben neutralizzato da Saro, il finale del primo tempo è ancora di marca cagliaritana, con Zappa e Gaetano che cercano lo spunto vincente, ma il risultato non muta e le due contendenti vanno al riposo sullo 0-0.

La ripresa inizia con i grigiorossi più intraprendenti. Nei primi minuti Milanese e Barbieri riescono ad andare alla conclusione, ma Sherri può controllare senza troppi problemi. Il buon avvio trasmette nuova convinzione alla formazione di Stroppa, che va al tiro con De Luca (due volte) e con Milanese, ma Sherri si fa trovare pronto. Nel momento migliore della Cremonese passa il Cagliari e al quarto d’ora una ripartenza trafigge la difesa ospite. Augello va al cross per Lapadula che si destreggia molto bene in area e batte Saro.

La compagine grigiorossa, però, non vuole arrendersi e mister Stroppa inserisce Nasti e Vazquez per aumentare il tasso di qualità dei suoi. La Cremonese si spinge in avanti per raddrizzare la situazione, ma deve fare i conti con un Cagliari ben deciso a mettere al sicuro la qualificazione. Dopo la mezz’ora prima Luvumbo e poi Viola (che colpisce il palo) sfiorano il raddoppio, ma il punteggio non cambia e i grigiorossi possono giocare Cagliari-Cremonese 1-0 (0-0) Cagliari (3-4-2-1): Sherri 6,5; Zappa 6, Palomino 6,5, Obert 6; Azzi 6,5, Adopo 6 (44 st Deiola sv), Makoumbou 6,5, Augello 6,5 (31’ st Zortea 6); Gaetano 6 (11’ st Viola 6), Felici 6,5 (11’ st Piccoli 6); Lapadula 6,5 (31’ st Luvumbo 6). A disposizione: Ciocci; Scuffet; Luperto; Marin; Cogoni; Kingstone. All: Davide Nicola 6. Cremonese (3-5-2): Saro 6,5; Antov 6,5, Moretti 6 (42’ st Vandeputte sv), Lochoshvili 6; Barbieri 6,5 (32’ st Sernicola 6), Pickel 6 (42’ st Collocolo sv), Majer 6, Milanese 6 (24’ st Vazquez 6), Quagliata 6; Johnsen 6,5, De Luca 6 (24’ st Nasti 6). A disposizione: Fulignati; Jungdal; Buonaiuto; Bianchetti; Castagnetti. All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo 6. Rete: 15’ st Lapadula Note: ammoniti: Pickel; Palomino; Zappa; Viola – angoli: 11-2 – recupero: 0 e 4’.