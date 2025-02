Coppa italia Serie c. La Giana nella storia. In finale con Rimini

La Giana continua a sognare: finale centrata in rimonta sul campo del Caldiero (3-2) dopo l’1-1 di Gorgonzola. Ora, l’ultimo (doppio) atto col Rimini: andata il 26 marzo, ritorno il 9 aprile. Veneti in vantaggio con l’incornata di Gobetti, ma sugli sviluppi di un corner De Maria pareggia. Non c’è tregua: Florio infila Moro da fuori. I biancazzurri non mollano: Scaringi insacca una spizzata di Ferri, Lamesta buca Crespi su punizione. Ai locali saltano i nervi: Florio stende Marotta e si fa cacciare. Parapiglia seguente: espulso anche Nessi e game over.

CALDIERO-GIANA 2-3 (2-1). Marcatori: 15’ pt Gobetti (C), 20’ pt De Maria (G), 22’ pt Florio (c), 4’ st Scaringi (G), 23’ st Lamesta (G).

Luca Mignani