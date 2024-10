Corini, è buona la prima. La Cremonese festeggia

di Mariachiara Rossi

Chi bene comincia è a metà dell’opera. Eugenio Corini al debutto sulla panchina della Cremonese porta a casa il bottino pieno da Castellammare vincendo 2-1 contro la Juve Stabia grazie alle reti di Antov e Vazquez e rispondendo presente alle squadre in vetta alla classifica (Pisa, Spezia e Sassuolo). Il primo pensiero del neoallenatore è stato fornire maggiore equilibrio al reparto di centrocampo. Detto fatto. Vazquez arretrato sulla linea a quattro ha dato prova di tutto il suo talento, fornito palle filtranti e costruito gioco intrecciando trame offensive poco decifrabili per la compagine campana. Dall’intuizione del tecnico ne nasce una delle migliori partite giocate in questo inizio di campionato dal fantasista argentino che proprio con una mezza girata al 73’ porta in vantaggio i grigiorossi sfruttando una parata non impeccabile di Thiam. Il secondo intervento ad opera del tecnico bresciano ha coinvolto tutto il reparto difensivo, colpevole di subire gol da sette partite consecutive. Il duo di centrali Bianchetti-Ravanelli è una garanzia, e riaverli in campo assieme un toccasana per tutta la retroguardia grigiorossa. L’unico autore di una prova non sufficiente è Antov, benché artefice del gran gol che sblocca la partita. Da terzino non convince e si fa beffare sulla fascia sinistra causando il fallo da rigore che Adorante trasforma per il momentaneo 1-1. "L’importante era stare attaccati alle prime" commenta dopo la gara il neo allenatore, entusiasta anche per la reazione dopo il penalty subito: "È un mattone su cui ricostruire la nostra storia in campionato".