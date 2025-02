Cremonese a Salerno per correre

La Cremonese è chiamata a rilanciare il suo inseguimento allo Spezia andando a vincere in casa di una Salernitana tanto rinnovata quanto affamata di punti.

La società campana sta mettendo a disposizione di mister Breda un organico che sta cambiando pelle con il fermo proposito di abbandonare la zona rossa della classifica. Inoltre la squadra di Stroppa, oltre che dagli ex che indossano la maglia amaranto, dovrà guardarsi anche dall’effetto Arechi, uno stadio che definire “caldo” è quasi riduttivo. Ostacoli che non possono impedire il ritorno alla vittoria di una Cremonese che deve trovare senza perdere altro tempo quella continuità che fin qui è mancata ed ha impedito ai grigiorossi di tenere il passo di Sassuolo, Pisa e Spezia che stanno facendo vedere di avere qualcosa di più rispetto alle altre contendenti del torneo cadetto. Il tutto per una situazione che “disegna” in modo abbastanza definito quello che potrà essere il percorso stagionale della compagine di mister Stroppa, che dovrà tenersi ben stretta la possibilità di giocare il tutto per tutto ai playoff, con l’auspicio che l’esito finale sia però diverso rispetto alla doppia, amara sfida con il Venezia.

Tornando al presente, a Salerno la Cremonese si troverà a dover fare i conti con un avversario alla ricerca della sua nuova identità e con il tecnico Breda che dovrà sciogliere diversi ballottaggi in tutti i reparti. I nuovi arrivati in Campania, in effetti, scalpitano per mettersi in mostra al pubblico granata, mentre quelli che sono rimasti sono decisi a dimostrare di essere migliori rispetto a quanto sono riusciti a far vedere nelle prime giornate. L’attenzione di mister Stroppa e dei suoi giocatori, però, deve rivolgersi innanzitutto in casa grigiorossa. Dopo il sofferto pareggio in extremis con il Modena, i grigiorossi non solo devono rinsaldare la difesa, evitando gli errori che hanno offerto occasioni importanti ai gialloblù, ma sono chiamati pure a dare la giusta concretezza ad una fase offensiva che sta vivendo troppo sugli estri di Vazquez. Anche la Cremonese si è mossa sul mercato ed i tifosi hanno già potuto vedere all’opera per qualche minuto Azzi e Folino. Si tratta di innesti che possono offrire un contributo importante o altre “pedine” che devono ritagliarsi il giusto spazio in un organico che offre sempre troppi doppioni? Alla trasferta in casa della Salernitana il compito di far intravedere che Stroppa ed i suoi calciatori hanno individuato la direzione che può permettere loro di dare un senso a questa stagione sino in fondo.

Probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Soriano, Amatucci, Caligara, Njoh; Cerri, Raimondo. All: Breda. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa.

Dove vederla

La partita si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 15 allo Stadio Arechi di Salerno e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.