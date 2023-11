Il Lecco c'è, ma la Cremonese si tiene i tre punti

Cremona, 25 novembre 2023 – Pur senza offrire una prestazione esaltante, la Cremonese porta a buon fine la sua missione. I grigiorossi si impongono infatti 1-0 (gol di Castagnetti al 20’ del primo tempo) sul Lecco e continuano la loro risalita.

Un successo assai difficile per la squadra di mister Stroppa, che ha dovuto fare i conti con un avversario attento e di buona caratura come i lariani, che hanno avuto l’indubbio merito di mantenere aperto il derby lombardo sino all’ultimo istante di gioco e si sono visti negare il desiderato pareggio solo dalla traversa all’ultimo minuto di recupero. Pericolo scampato, dunque, per i grigiorossi, che possono dare continuità al loro momento positivo e balzano momentaneamente al terzo posto. L’incontro dello “Zini” si fa intenso sin dai primi minuti e i padroni di casa sfiorano il vantaggio per due volte nei primi 8’, ma Saracco, seppur con qualche apprensione, riesce a mantenere inviolata la propria porta. La pressione dei grigiorossi continua e al 20’ Castagnetti lascia partire una saetta che offre il sospirato vantaggio. Lo svantaggio desta la carica degli ospiti, che si rendono minacciosi con Buso e Novakovich, ma Jungdal è sempre reattivo. Il finale del primo tempo è molto vivo e si chiude con interessanti occasioni su entrambi i fronti, ma il punteggio non cambia. La sfida rimane aperta pure nella ripresa, che mostra subito un Lecco determinato a raggiungere la parità. La Cremonese, però, non vuole sciupare il prezioso vantaggio e il confronto si mantiene aperto e ricco di capovolgimenti di fronte. Superata la mezz’ora, la squadra di Stroppa intravede il raddoppio, ma la conclusione di Sernicola scheggia il palo. La compagine bluceleste può così continuare il suo inseguimento e al 43’ Celjak costringe Jungdal ad un intervento decisivo per conservare la sua porta inviolata. Il rammarico del Lecco giunge al culmine alla fine del recupero, quando Caporale riesce a superare di testa Jungdal, ma la traversa nega la gioia del pareggio alla compagine di Bonazzoli e consenta alla Cremonese di continuare la sua corsa verso l’alto. Cremonese-Lecco 1-0 (1-0)

Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Sernicola 7 (40’ st Ghiglione sv), Pickel 6,5 (22’ st Collocolo 6), Castagnetti 6,5, Buonaiuto 6 (16’ st Abrego 6), Zanimacchia 6 (16’ st Quagliata 6); Vazquez 6,5, Coda 6 (40’ st Okereke sv). A disposizione: Saro; Sekulov; Ciofani; Valzania; Rocchetti; Majer; Lochoshvili. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Lecco (4-3-3): Saracco 6; Lepore 6 (35’ st Guglielmotti 6), Celjak 6,5, Bianconi 6, Caporale 6,5; Ionita 6 (35’ st Galli 6), Degli Innocenti 6, Sersanti 6 (27’ st Tordini 6); Crociata 6,5, Novakovich 6 (35’ st Eusepi 6), Buso 6,5 (11’ st Lemmens 6). A disposizione: Bonadeo; Giudici; Battistini; Pinzauti; Donati; Marrone; Agostinelli. All: Emiliano Bonazzoli 6,5.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara 6.

Reti: 20’ pt Castagnetti.

Note: ammoniti: Bianconi; Zanimacchia; Antov; Castagnetti; Vazquez - angoli: 6-6 - recupero: 1’ e 4’.