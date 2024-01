Cremonese-Brescia, una partita dal sapore speciale

Per una rivalità sempre molto sentita, il derby tra Cremonese e Brescia non è mai una partita come le altre. Una premessa che vale a maggior ragione in un particolare momento della stagione come questo nel quale nessuna delle due contendenti può permettersi di rallentare.

Da una parte, infatti, i grigiorossi sono risaliti ad un solo punto dalla zona “promozione diretta”, mentre dall’altra le Rondinelle, ricaricate dall’arrivo in panchina di Maran (un po’ come è accaduto a Cremona con l’inizio dell’avventura di Stroppa, bresciano acquisito), non possono concedersi un passo falso per non correre il rischio di compromettere la rincorsa che le ha condotte fino ai playoff, un obiettivo nel quale i biancazzurri vogliono e devono credere sempre più. Motivazioni tanto forti quanto contrastanti, che preannunciano fin d’ora agli spettatori che saranno presenti allo “Zini” una gara aperta ad ogni risultato.

Un incontro che entrambi gli allenatori affronteranno con alcune assenze e un paio di incognite. Sul fronte della Cremonese il reparto maggiormente in difficoltà rimane il centrocampo, con Buonaiuto fermo per infortunio e Pickel assente perché impegnato con la propria nazionale. L’incognita di giornata riguarda le condizioni di Ravanelli, che è diventato il punto di riferimento della difesa e che in questa settimana si è allenato poco e male. Salvo recuperi dell’ultimo istante, si ipotizza, quindi, una maglia da titolare per Lochoshvili. Non vanno meglio le cose per le Rondinelle, che devono rinunciare all’infortunato Cistana e si ritrovano, sostanzialmente, con tre difensori di ruolo. In settimana problemi di varia natura per Borrelli, Fogliata e Jallow (che ha concluso la preparazione con il gruppo), mentre Bisoli continua a convivere con qualche problema di troppo al ginocchio.

Tra gli altri elementi in comune in questa vigilia di derby merita una doverosa citazione pure il mercato. In effetti sia la Cremonese che il Brescia devono sciogliere in fretta qualche “nodo” di troppo. Questioni che, al di là di Valeri, ormai ai margini dall’inizio stagione, per i grigiorossi riguardano innanzitutto le sorti di Okereke, mentre per le Rondinelle il problema rimane il mancato rinnovo con Cistana, Van De Looi e Huard. Una situazione che rimane di stallo e che deve giungere in fretta ad una soluzione visto che il mercato invernale è ormai agli sgoccioli. Poter guardare a queste problematiche con i tre punti sonanti colti nel derby, però, metterebbe il tutto sotto un’altra luce…

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Bianchetti, Lochoshvili (Ravanelli); Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Falletti (Majer), Zanimacchia; Vazquez, Coda. All: Giovanni Stroppa. Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli (Paghera/Van De Looi), Jallow; Bjarnason, Galazzi; Moncini. All: Rolando Maran.

Dove vederla

La partita si giocherà domani, sabato 27 gennaio, alle 14 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky e Dazn.