La Cremonese si sblocca. Vandeputte, gioia Stroppa

di Mariachiara RossiCREMONALa Cremonese chiude il girone di andata al quarto posto, a 29 punti. La squadra di Stroppa lo fa superando il Cesena al Manuzzi, grazie al primo gol di Vandeputte in grigiorosso. Una vittoria arrivata direttamente dalla panchina, a dimostrazione della profondità della rosa a disposizione del tecnico, che vede nella prestazione un punto di svolta con il recente passato, caratterizzato da alti e bassi. "Probabilmente ero più felice io di lui per il fatto che abbia segnato. Da tempo cercavamo questo episodio, è negli episodi che si sblocca la testa" ha commentato entusiasta l’allenatore. Parole pregne di ottimismo, quelle in conferenza stampa a fine partita, nonostante una prima parte di gara poco emozionante, in cui l’unico sussulto è provocato da una traversa colpita da Vazquez. Il match si sblocca solo al quarto d’ora della ripresa, con la rete propiziata sempre da un assist del “Mudo“, che pesca l’ex Catanzaro in posizione centrale, libero di lasciare partire un destro imprendibile per Klinsmann. Il parziale potrebbe essere più pesante, ma Nasti si divora il raddoppio, mettendo il pallone di pochi centimetri a lato del palo destro.

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Pisa-Sassuolo 3-1, Brescia-Modena 3-3, Cesena-Cremonese 0-1, Cosenza-Catanzaro 1-1, Frosinone-Salernitana 2-0, Reggiana-Juve Stabia 2-1, Spezia-Mantova 1-1, Sudtirol-Cittadella 1-2, Palermo-Bari 1-0, Sampdoria-Carrarese 1-1.

CLASSIFICA: Sassuolo 43; Pisa 40; Spezia 38; Cremonese 29; Juve Stabia 28; Cesena 25; Bari, Palermo, Catanzaro, Modena, Carrarese 24; Mantova 23; Brescia 22; Reggiana 21; Cittadella, Sampdoria 20; Frosinone 19; Salernitana 18; Cosenza, Sudtirol 17.