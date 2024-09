Cremonese: con il Sassuolo è già vietato sbagliare

Cremona, 31 agosto 2024 – Il magro bottino di punti fin qui raccolto in campionato e la sconfitta, seppur immeritata, nel duello in alta quota con il Palermo hanno già reso di assoluta importanza l’incontro che la Cremonese giocherà questa sera in casa del Sassuolo (ore 20.30, diretta Dazn), appena retrocesso dalla serie A e desideroso di ritornare immediatamente nella massima divisione.

Un desiderio che coltiva apertamente pure la compagine grigiorossa e proprio la partenza al rallentatore, unita a una innegabile mancanza di pazienza, ha già condotto mister Stroppa sul banco degli imputati, tanto che ci sono alcune voci che vorrebbero il suo esonero.

L’ex tecnico di Crotone e Monza, comunque, non intende affatto arrendersi e chiede proprio alla sfida con i neroverdi la carica per rilanciare la convinzione e le ambizioni dei grigiorossi, che anche a fil di sirena hanno impreziosito il loro ambizioso mercato con l’arrivo dell’esperto difensore Ceccherini, mentre si è cercato di snellire la rosa con il passaggio di Tsadjout al Frosinone, di Falletti al Bari, di Valzania al Pescara e di Afena-Gyan alla Juventus Next Gen (senza dimenticare che Bertolacci ed Okereke sono rimasti anche se fuori dal progetto e Brambilla e Ndiaye sono scesi in serie C alla ricerca dello spazio desiderato rispettivamente alla FeralpiSalò e alla Turris).

Al di là degli ultimi ritocchi della sessione estiva del calciomercato, forse anche per allontanare le critiche del momento, mister Stroppa rimane concentrato sul campo e ribadisce la convinzione che la Cremonese lotterà per vincere il campionato. Un obiettivo che trova una precisa conferma nell’organico allestito dalla società, ma che deve trovare (finalmente) una risposta adeguata pure dal campo e, in questo senso, la difficile trasferta in casa del Sassuolo può rivestire un’importanza del tutto particolare.

Anche l’allenatore cremonese conviene sul valore del match con i neroverdi, anche se indica la via che i grigiorossi dovranno seguire innanzitutto: “Affrontiamo un avversario fortissimo – spiega mister Stroppa – mi auguro di fare la prestazione vista con il Palermo. Mettere in campo quella stessa capacità sarebbe un’ottima base contro una rivale di assoluto valore. I punti sono sempre importanti e, soprattutto in questo momento, sarebbero linfa preziosa per avere entusiasmo nel lavoro e per trasmetterlo a tutto l’ambiente. Siamo consapevoli che vincere ha grande valore, ma si può arrivare a questo risultato solo attraverso la prestazione e questa è la strada che noi dobbiamo continuare a percorrere con impegno e determinazione per poter far valere in campo tutte le doti che questo gruppo possiede”.

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-1-2): Satalino; Toljan, Odenthal, Romagna (Muharemovic), Doig; Kumi (Obiang), Boloca, Thorstvedt, Bajrami; Mulattieri, Russo (Antiste). All: Grosso. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Sernicola; Bonazzoli, De Luca. All: Stroppa.