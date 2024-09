Cremonese: contro lo Spezia operazione continuità

Cremona – La Cremonese per ripetere la splendida prova in casa del Sassuolo e per accorciare ulteriormente le distanze dalla vetta, lo Spezia per dimostrare che l’ottimo inizio non è stato un fuoco di paglia e che gli aquilotti potranno lottare sino alla fine per tornare in serie A. Le motivazioni che animano la supersfida che andrà in scena sull’erba dello “Zini” alle 15 di domani, sabato 14 settembre, sono semplici e complicate al tempo stesso. In effetti entrambe le contendenti hanno ben chiaro l’obiettivo da raggiungere in questi 90’ al vertice, ma, nello stesso tempo, devono fare conti assai complicati con le opposte intenzioni di un avversario che sta mettendo in mostra qualità di assoluto rilievo.

Al di là di quello che potrà essere lo spirito dei liguri (tra i quali non dovrebbe trovare spazio il fresco ex Sarr), i grigiorossi sono chiamati a superare (possibilmente a pieni voti) un esame di maturità che potrebbe rivelarsi determinante per il percorso stagionale della formazione di mister Stroppa. A Reggio Emilia, forse nel momento più difficile, la Cremonese ha estratto dal cilindro una prova che non solo non ha lasciato scampo ai neroverdi, ma che, soprattutto, ha posto in bella evidenza la caratura di un gruppo allestito durante il mercato con ambizioni ben precise dalla dirigenza grigiorossa. In molti non hanno esitato a definire il gruppo a disposizione di Stroppa un’autentica corazzata, con le carte in regola per completare quell’assalto alla serie A che lo scorso anno si è infranto alla finale play off con il Venezia.

Proprio per questo i primi, titubanti passi in campionato di Bianchetti e compagni hanno suscitato tanto scalpore ed hanno fatto temere a non pochi tifosi un flop del tutto inatteso dopo tanti dolci sogni. Adesso che i grigiorossi hanno fatto vedere quello che sono in grado di fare, c’è una parolina magica che, insieme all’attenzione e alla concentrazione richieste a più riprese dall’ex allenatore di Crotone e Monza, può fare la differenza. Si tratta di quella continuità che finora i grigiorossi non hanno affatto mostrato, alternando belle giocate con improvvise battute a vuoto. Si spiega così la partenza non certo lanciata della Cremonese che, però, adesso ha visto come può trasferire tutte le sue qualità in campo e deve concedersi un bis vincente e convincente con il pur temibile Spezia (che non a caso fa parte del terzetto che guida la classifica dopo quattro giornate) che potrebbe rilanciare la compagine di mister Stroppa in prima fila nella sempre serrata corsa verso la serie A. Probabili formazioni Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Majer (Castagnetti), Vazquez, Quagliata (Sernicola); Johnsen, Nasti (Bonazzoli). All: Stroppa. Spezia (3-5-2): Gori (Sarr); Mateju, Hristov, Bertola; Vignali, Nagy, Salvatore Esposito, Bandinelli, Aurelio; Soleri, Pio Esposito. All: D’Angelo. La partita si giocherà alle 15 di domani, sabato 14 settembre, allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn.