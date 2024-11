Cremonese, derby chiave. Corini: "Più aggressività"

Parola d’ordine: riscatto. Corini vuole chiudere in bellezza con il Mantova il mini ciclo aperto lo scorso 20 ottobre, evitando di commettere gli stessi errori compiuti in casa contro il Pisa, unica sconfitta da quando siede sulla panchina grigiorossa. Serve cattiveria sotto porta e qualche spunto personale in più, i giocatori di qualità per farlo ci sono. "Mi aspettavo di più contro il Pisa, soprattutto perché abbiamo avuto predominio nel gioco" ricorda il tecnico. C’è un dato però che racchiude i problemi incontrati: solo il 40% dei tiri totali raggiunge lo specchio della porta (49 tra i pali e 73 fuori in 12 gare giocate). "Continuo a stimolare i giocatori a finalizzare l’azione, ma per un motivo o per un altro non lo facciamo. Stiamo lavorando su questo aspetto, sul risvegliare l’aggressività, perché costruiamo potenziali occasioni: devono diventare occasioni vere. Vazquez è importante, abbiamo però tanti ragazzi di qualità che possono esaltarlo, ma che possono anche essere decisivi a loro volta". Nell’ultima partita Vandeputte e Johnsen hanno confezionato un numero esiguo di conclusioni pericolose. De Luca e Johnsen, subentrati , sono stati altrettanto colpevoli della sterilità offensiva della compagine lombarda. Proprio ad inizio ripresa, quando la partita era ancora in bilico, è mancata la freschezza e la lucidità che ci si aspettava di vedere dalle seconde linee, le quali non hanno mai dato l’idea di poter far male agli avversari. Da sistemare anche il reparto difensivo reo di non registrare un clean sheet dal 24 agosto (da allora 15 reti incassate in 10 gare). Numeri che spiegano il lavoro specializzato svolto in settimana al centro sportivo Arvedi sulle palle inattive. Per provare a competere con le concorrenti in cima alla classifica servirà migliorare soprattutto questo fondamentale: 16 gol subiti contro gli 8 dello Spezia (terzo), i 12 del Sassuolo (secondo) e gli 11 del Pisa (primo).

Probabile formazione (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Collocolo, Castagnetti; Zanimacchia, Vazquez, Vandeputte; Bonazzoli. All. Corini.