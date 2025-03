Cremonese, doppio lampo. In tre minuti da 0-2 al pari

di Alessandro Stella

CREMONA

Questa volta la rimonta della Cremonese riesce a metà. Anche contro il Cittadella i grigiorossi vanno sotto di due gol, la recuperano grazie ai cambi (reti di Valoti e Pickel), ma a differenza di quanto accaduto a Palermo non riescono ad andare oltre il 2-2. Un punto sicuramente guadagnato per come si era messa la partita, tuttavia gli uomini di Stroppa sprecano l’occasione di accorciare sullo Spezia e allungare sul Catanzaro. Al 2’ la Cremonese è disattenta in area, ma Okwonkwo da due passi manda incredibilmente a lato. I grigiorossi rispondono al 6’ con Collocolo, respinge bene Kastrati. Le due squadre si sfidano colpo su colpo. Al 12’ Cittadella di nuovo vicino al vantaggio, ma Okwonkwo è di nuovo impreciso. Pochi minuti dopo enorme chance sugli sviluppi di un corner per i lombardi, con Azzi che manca la porta da pochi metri. Al 31’ gli ospiti sfondano in area sull’asse Masciangelo-Vita, con quest’ultimo chiuso in maniera salvifica da Ravanelli. Al 38’ Okwonkwo sfrutta un altro rimpallo e stavolta dal limite dell’area disegna un sinistro imparabile per Fulignati.

Gli uomini di Stroppa non trovano la reazione e chiudono in svantaggio la prima frazione. E la ripresa comincia nel modo peggiore: dopo pochi secondi Vandeputte sbaglia il controllo, la difesa è immobile, Rabbi anticipa tutti e raddoppia in scivolata. I grigiorossi sono in tilt e all’8’ Okwonkwo va vicino al tris in contropiede. Stroppa prova a dare una scossa con i cambi. La svolta. Al 28’ Valoti la riapre: corner di Castagnetti, sponda di Ceccherini e tap-in di petto del numero 8. Due minuti dopo arriva il pareggio grazie all’altro subentrato Pickel, bravo a sfruttare il pasticcio difensivo di Capradossi e Kastrati e a segnare a porta vuota su assist di Johnsen. La Cremonese è una furia e sfiora il vantaggio con Nasti. Ma l’assalto ai tre punti non ha altre occasioni.