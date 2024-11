Cremonese, esonerato Corini: in panchina torna Stroppa

Colpo di scena alla Cremonese. Eugenio Corini, dopo solo cinque partite, è stato esonerato dall’incarico di allenatore della squadra grigiorossa che è stata nuovamente affidata a Giovanni Stroppa. Toccherà a lui rilanciare le ambizioni di Bianchetti e compagni, che al momento si trovano in quinta posizione, a dieci lunghezze di distanza dal secondo posto che vale la promozione diretta. Un traguardo, questo, che è stato l’obiettivo dichiarato sin dal precampionato e che mal si addice alla formazione molle e povera di gioco che si è vista all’opera al “Martelli” nel derby lombardo perso con il Mantova. Una sconfitta che si è rivelata fatale per il tecnico di Bagnolo Mella. Dopo le due vittorie iniziali, mister Corini ha collezionato con la Cremonese un pareggio a Modena e le due sconfitte consecutive con il Pisa capolista e i biancorossi. Un ruolino di marcia che si è gradatamente affievolito e che ha indotto i vertici della società grigiorossa a prendere la decisione, per molti versi clamorosa, di richiamare in panchina Giovanni Stroppa, che ora dovrà affrontare una sfida che si preannuncia per lui tutta in salita. In effetti non solo l’ex tecnico di Monza e Crotone dovrà “conquistare” l’ambiente di Cremona con il quale non sembra mai scattata la classica scintilla, ma dovrà risolvere i principali quesiti che un mese fa hanno portato al suo esonero, dalla difesa a tre alla mancanza di un gioco chiaro ed efficace sino all’utilizzo di diversi giocatori che non hanno ancora trovato la loro miglior collocazione (e, in questo senso, il caso di Vandeputte è l’esempio emblematico).

Lo “Stroppa-bis” prenderà il via domenica 24 nel match casalingo con il Frosinone, ma dalla prima seduta di mercoledì 13 con i suoi “vecchi-nuovi” giocatori il tecnico grigiorosso dovrà studiare le soluzioni necessarie per rilanciare le quotazioni della Cremonese nella lotta per la promozione e dimostrare così che la decisione di interrompere anticipatamente la sua avventura sulla panchina della compagine cremonese è stata un errore.