Cremonese sprecona: pareggio con Juve Stabia, Bonazzoli salva il quarto posto

di Alessandro StellaCREMONAUna Cremonese bella ma sprecona non va oltre il pareggio nello scontro diretto con la Juve Stabia. Allo Zini i grigiorossi mancano più volte il vantaggio, vanno sotto nell’unica occasione subita (rete campana di Adorante) e si salvano nel finale grazie all’uomo meno atteso, Bonazzoli, che torna al gol dopo tre mesi. Un punto importante per consolidare il quarto posto in vista dei playoff.

La Cremonese parte subito forte. Al 4’ sponda di De Luca per Vandeputte, che calcia benissimo al volo da fuori e manda di un nulla a lato. Al 16’ out Ceccherini per un problema muscolare. Intanto gli ospiti reggono poco il confronto a centrocampo e i lombardi, tra il 19’ e il 23’, mancano per ben quattro chances di gol. Tre volte con Azzi, stranamente molto impreciso sotto porta, e una con Johnsen il cui tiro-cross viene in qualche modo salvato da Thiam e dal palo.

Nella ripresa il copione non cambia, i grigiorossi comandano il gioco e sfiorano la rete anche con Barbieri e De Luca. Verso la metà della frazione però la Juve Stabia si accende all’improvviso e passa al 28’: Candellone pesca Adorante in area, che infila di testa sul secondo palo. Stroppa prova a evitare la beffa e i cambi gli danno ragione. Al 37’ su un cross di Barbieri il neo-entrato Valoti tocca di testa per l’altro sostituto Bonazzoli, bravo a battere Thiam con un sinistro chirurgico.

Stroppa è abbastanza soddisfatto: "La squadra ha fatto benissimo. Chiaro, oggi vado a casa che vorrei “spaccare qualcosa“, ma è una soddisfazione bellissima vedere una squadra giocare così".