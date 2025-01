Cremonese, fatica e gioia. Il Cosenza cede nel finale

di Alessandro StellaCREMONALo Zini non è più tabù. Quasi due mesi dopo l’ultima volta, la Cremonese torna a vincere in casa, rifilando tre reti ad un Cosenza generoso ma penalizzato dall’espulsione ingenua di Ricciardi, autore del momentaneo 1-1. Tanta fatica e successo meritato per i grigiorossi, trascinati da Vandeputte, sempre più uomo assist, e dal gol decisivo (il nono stagionale) a 5’ dalla fine di Vazquez. Gli uomini di Stroppa la sbloccano al 21’ con Pickel, di testa su cross di Vandeputte. Gli ospiti reagiscono subito e 4’ dopo pareggiano con Ricciardi, che batte Fulignati di sinistro. Nella ripresa, al 18’, lo stesso Ricciardi si fa espellere per doppia ammonizione e la partita cambia. I grigiorossi premono dalle parti di un Micai spesso decisivo e al 40’ la decide Vazquez di testa, in tuffo ancora su assist di Vandeputte. In pieno recupero il tris di Johnsen con un perfetto destro a giro dal limite. Soddisfatto Stroppa: "La squadra è stata bravissima. Il Cosenza ha cercato sempre di rimanere in partita, però abbiamo attaccato in tanti e il palleggio è stato ottimo".

RISULTATI: Sampdoria-Cesena 1-2 (g. ven.); Cittadella-Mantova 1-2, Cremonese-Cosenza 3-1, Modena-Frosinone 1-1, Salernitana-Reggiana 2-1, Bari-Brescia 2-2. Oggi ore 15 Catanzaro-Pisa, Palermo-Juve Stabia, Sassuolo-Sudtirol; ore 17.15 Carrarese-Spezia. CLASSIFICA: Sassuolo 49; Pisa 46; Spezia 39; Cremonese 36; Juve Stabia 30; Bari, Cesena 29; Catanzaro 28; Carrarese, Mantova, Palermo 27; Modena 26; Brescia, Reggiana 25; Cittadella 24; Frosinone, Salernitana, Sampdoria 21; Sudtirol 19; Cosenza 18.