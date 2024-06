Cremonese, il piano Stroppa: "Prendiamoci la Serie A"

Lo 0-0 maturato al termine della finale di andata ha lasciato sensazioni contrastanti alla Cremonese. Da una parte c’è la convinzione di avere messo in mostra le qualità che possono fare la differenza contro il Venezia, ma dall’altra c’è il rammarico per non avere conquistato un successo fondamentale, nonostante le numerose occasioni create. La conseguenza è che domenica al Penzo i lagunari potranno contare su due risultati per salire in serie A, mentre la squadra di Stroppa sarà obbligata a vincere: "Dobbiamo giocare una partita con attenzione ed equilibrio - è la premessa dell’allenatore grigiorosso - e riuscire a trovare una situazione favorevole a noi. Le squadre in campo si equivalgono e sarà la giocata individuale a cambiare l’inerzia della partita. Abbiamo queste capacità e dobbiamo metterle in campo, con la consapevolezza che un episodio può cambiare tutto".

Non sarà facile, comunque, preparare nel poco tempo a disposizione una gara che vale un’intera stagione come quella di domani. Il tecnico della Cremonese allontana pressioni eccessive: "Adesso dobbiamo recuperare le energie e pensare solo a prepararci al meglio per il ritorno. Dobbiamo solo pensare alla partita, una gara che possiamo e vogliamo indirizzare nel verso desiderato". In questo senso la Cremonese si gioca la stagione nello stadio in cui lo scorso 26 aprile è stata sconfitta in rimonta: "In quell’occasione - ricorda mister Stroppa - abbiamo perso per due disattenzioni. Abbiamo giocato una buona gara dal punto di vista tecnico e dopo il vantaggio abbiamo preso in mano la partita, ma dopo l’uno-due ravvicinato del Venezia abbiamo sofferto. Per me meritavamo il gol nel finale. In ogni caso nell’andata abbiamo dimostrato che, con un certo atteggiamento, le cose possono andare nel verso giusto". Una direzione che per la Cremonese è solo quella della vittoria da raggiungere nei 90’ e, proprio per questo, sarà fondamentale utilizzare tutte le doti di cui dispone l’organico grigiorosso: "Abbiamo giocatori che presentano caratteristiche diverse - conclude Stroppa - dobbiamo esaminare quelle che possono essere più utili e dare tutto per vincere".