La Cremonese passa all'ultimo minuto con un gol di Bianchetti e vola al secondo posto

Cremona – Un gol di Bianchetti al quinto e ultimo minuto di recupero regala alla Cremonese una vittoria più che preziosa in casa di un Modena attento ed ordinato. Il finale del “Braglia” è vietato ai sofferenti di cuore. In effetti i grigiorossi rimangono in dieci per l’espulsione di Johnsen e devono stringere i denti per evitare il colpo del ko dei gialloblù, ma quando il nulla di fatto sembra ormai il verdetto della partita, giunge l’episodio che proietta gli ospiti al secondo posto. Sernicola pennella un invitante assist a Bianchetti, che di testa firma la rete che vale la vittoria e tre punti fondamentali nella sempre più serrata corsa verso la serie A.

La sfida del “Braglia” inizia su ritmi molto elevati. Non è ancora trascorso il primo minuto che Gliozzi obbliga Antov a salvare sulla linea, mentre Pickel chiama in causa Seculin al 6’. Continuano i botta e risposta tra le due contendenti, con Battistella e Palumbo che si rendono insidiosi per i canarini e un tiro cross di Sernicola che al 16’ sorprende tutti e carambola sul palo prima di terminare a lato. Dopo un insidioso tiro-cross di Pickel, i gialloblù spingono in avanti con maggiore decisione per alcuni minuti, ma Jungdal non deve compiere particolari interventi. Falletti, Zanimacchia e Pickel dopo la mezz’ora si fanno minacciosi dalle parti di Seculin, ma il punteggio rimane immutato e non cambia nemmeno al 42’ quando Corrado si libera davanti al portiere grigiorosso, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Le due squadre ripartono dunque per la ripresa ancora sullo 0-0, ma l’incontro rimane vivo e ricco di capovolgimenti di fronte. Johnsen e Manconi sono i primi a provare la conclusione, ma l’opportunità più interessante giunge al 13’, con Zaro che si sostituisce a Seculin ed allontana dalla riga un tocco di Sernicola che ormai sembrava destinato in rete. Con il passare dei minuti la squadra di Stroppa assume una certa supremazia e costringe il Modena sulla difensiva. I frutti degli sforzi della Cremonese, però, tardano ad arrivare, anche se Zanimacchia, Sernicola e Vazquez provano la conclusione nel breve spazio di pochi minuti.

Mister Stroppa gioca nuove carte per aumentare la pressione degli ospiti, ma il risultato non cambia e al 39’ arriva l’espulsione per fallo di reazione di Johnsen che obbliga i grigiorossi a chiudere in inferiorità numerica. All’ultimo minuto di recupero, quando ormai il pareggio, seppur con qualche patema d’animo di troppo, sembra il risultato finale della sfida di Modena, la Cremonese lascia il segno e con Bianchetti segna la rete che decide la partita e lancia la squadra di Stroppa al secondo posto, superando il Como, che sarà ospite allo “Zini” sabato 9 per il super big-match del prossimo turno. Modena-Cremonese 0-1 (0-0) Modena (3-5-2): Seculin 6,5; Ponsi 6, Zaro 6,5, Cauz 6; Oukhadda 6 (1’ st Santoro 6), Battistella 6 (1’ st Magnino 6), Gerli 6,5, Palumbo 6, Corrado 6,5 (46’ st Bozhanaj sv); Gliozzi 6 (24’ pt Manconi 6,5), Abiuso 6. A disposizione: Vandelli; Gagno; Pergreffi; Tremolada; Riccio; Cotali; Mondele; Di Stefano. All: Paolo Bianco 6. Cremonese (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6,5, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6,5; Zanimacchia 6,5 (23’ st Ghiglione 6), Pickel 6,5 (23’ st Abrego 6), Castagnetti 6 (35’ st Majer sv), Johnsen 6, Sernicola 6,5; Falletti 6 (17’ st Vazquez 6), Coda 6 (35’ st Ciofani 6). A disposizione: Saro; Marrone; Afena-Gyan; Rocchetti; Quagliata; Lochshvili; Tsadjout. All: Giovanni Stroppa 7. Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 6. Reti: 50’ st Bianchetti. Note: ammoniti: Battistella; Oukhadda; Bianchetti; Pickel (dalla panchina); Ponsi – espulso: 39’ st Johnsen – angoli: 8-1 – recupero: 1’ e 5’.