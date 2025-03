Cremonese, ripresa super. Che poker al Catanzaro

di Mariachiara Rossi CREMONA Balzo in avanti con la diretta rivale e prestazione convincente. La Cremonese cala il poker allo Zini, torna al quarto posto in classifica a 45 punti e si gode una vittoria meritata nello scontro diretto con il Catanzaro. L’allenatore Giovanni Stroppa aveva chiesto una gara caratterizzata dal giusto livello di “ignoranza”, soprattutto in fase offensiva. In risposta l’undici titolare ha regalato al pubblico di casa 93’ di dominio totale, palle gol clamorose e una nuova consapevolezza in vista della cavalcata finale. Protagonisti in assoluto del pomeriggio cremonese Johnsen e De Luca. Il primo, autore di una doppietta, ha il merito di sbloccare la gara nel primo tempo al 31’ avventandosi in area di rigore e infilando Pigliacelli con un diagonale rasoterra. Nella ripresa, galvanizzato dall’ottimo momento di tutta la squadra, crea il caos nella difesa avversaria e si procura un rigore con un numero funambolico che De Luca trasforma alla perfezione dal dischetto, firmando il tris grigiorosso. Poco dopo, sfruttando un retropassaggio sbagliato dagli avversari, sempre il calciatore norvegese manda in tripudio il pubblico infilando l’estremo difensore dei giallorossi e chiudendo di fatto la partita. Da segnalare anche la prova di Vandeputte, come i compagni finito negli ultimi tempi nell’occhio del ciclone per via della scarsa vena realizzativa, che offre al 65’ a Ravanelli l’assist per il 3-0 (a livello personale si tratta del nono stagionale, meglio di lui ha fatto solo Berardi con 12). Impresa riuscita per la squadra del tecnico ex Monza che interrompe a dieci risultati utili di fila la scia del Catanzaro di Fabio Caserta. L’obiettivo concreto rimane evitare il turno preliminare playoff, ma con il ritorno in campo del giocatore di maggiore qualità, il “Mudo“ Vazquez, già a partire dalla prossima gara contro il Palermo, il club del patron Arvedi si può togliere ancora qualche soddisfazione in campionato.